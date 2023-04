“A Page le aburre Castilla-La Mancha y a los castellano-manchegos nos aburren los mismos cuentos de Page"

Merino afirma que Page está tan nervioso ante las elecciones del 28-M “que sólo sale en los medios para insultar y mentir”

jueves 13 de abril de 2023 , 18:43h

La portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha. Lola Merino, ha afirmado que Emiliano García-Page está tan nervioso ante las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo “que sólo sale en los medios de comunicación para insultar y mentir”.



Es evidente, ha añadido la diputada popular, que Page está muy nervioso ante la llegada de los próximos comicios y ha dejado clara que su única estrategia es la del insulto y la mentira y no la de resolver los muchos problemas que tienen los castellano-manchegos.



“Page ha vuelto a salir hoy en un medio de comunicación nacional para seguir insultando a los que no comulgan con su dejadez y arrogancia”, ha asegurado la portavoz en Cortes del PP, quien ha reiterado que Castilla-La Mancha tiene muchos problemas por resolver “y aquí no hay nadie al volante”.



Merino ha añadido que, una vez más, en lugar de ponerse a trabajar, Page vuelve a hacer dejación de funciones y su único objetivo es insultar al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, “porque es el único que, cada día, está recorriendo la región y visitando todos los municipios, al lado de nuestra gente, escuchando sus necesidades, trabajando en las soluciones y haciendo propuestas”, ha añadido.



“Page, hoy, ha vuelto a prometer la misma ley que lleva prometiendo desde el 2016, la ley de tiempos máximos de espera sanitaria, una norma que llevamos esperando en la región más de siete años, que ha anunciado en reiteradas ocasiones y de la que a día de hoy no hay nada”, ha recordado la portavoz del PP en las Cortes regionales.



Igualmente, ha indicado que se ha terminado la legislatura y esa ley de tiempos máximos de espera, que según anunció Page estaría aprobada antes de terminar marzo del 2023, “se ha convertido en otro falso anuncio, en humo, una promesa incumplida más de las innumerables de esta legislatura, pero hoy, de nuevo, Page ha tenido la cara dura de decir que la aprobarán en la primera mitad de la siguiente legislatura”.



Por último, la diputada regional del PP ha indicado que a García-Page debería darle vergüenza seguir vendiendo los mismos anuncios que lleva haciendo durante ocho años y, entre otros ejemplos, ha recordado la promesa de un nuevo centro de salud en Manzanares, la legalización de los pozos de explotaciones prioritarias o la citada ley de tiempos máximos de espera.



“A Page le aburre Castilla-La Mancha y a los castellano-manchegos nos aburren los mismos cuentos de Page que ha decidido seguir encerrado en su palacio y solo salir en los medios de comunicación a insultar y a mentir”, ha concluido Lola Merino.