Hernández asevera que Page humilla con sus votos a CLM apoyando permanentemente la causa independentista

miércoles 20 de marzo de 2024 , 14:01h

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha aseverado que Emiliano García-Page humilla con sus votos a Castilla-La Mancha apoyando permanentemente la causa independentista.



Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en la sede de Toledo, donde Hernández ha calificado de “juego sin rumbo” a los movimientos del Ejecutivo de Emiliano García-Page que mientras su presidente de filas “dice una cosa a los medios de comunicación”, sus actos “muestran lo contrario”.



“Hace unos días votando a favor de la amnistía su propio número dos, Sergio Gutiérrez, quien aplaudió enérgicamente la traición a la democracia. Y ayer una vez más, en el Parlamento Europeo tuvimos que ver con vergüenza como su portavoz en Europa se rendía a los pies de los separatistas votando en contra del informe que pide no discriminar al castellano en las escuelas catalanas. Una prueba más de donde está realmente Page”.



La portavoz del Partido Popular ha asegurado que no solo votan a favor, sino que también lo justifican. “Han justificado algo injustificable. Han justificado la amnistía y la política agraria de Sánchez que asfixia a nuestros agricultores y ganaderos. Si Page no pide el cese de Maestre está avalando su voto”.



Hernández ha recordado que hasta en dos ocasiones Cristina Maestre, la número 3 de Emiliano García-Page, ha votado en contra del castellano. “Ha votado en contra de acabar con la dictadura lingüística en las escuelas catalanas. Una demostración más de donde está Page que no es en otro sitio que con Sánchez y los independentistas. Menos mal que ya no les cree nadie”.



“Está claro que los castellanomanchegos no se merecen un presidente que se pasa el día dando titulares a medios de comunicación mientras su ejecutiva, sigue votando de la mano de Pedro Sánchez auténticas barbaridades que atacan directamente nuestra forma de vida”.



Asimismo, Alejandra Hernández ha insistido en que de nada sirven las palabras de Emiliano García-Page sobre Cataluña o sobre Puigdemont, si luego su portavoz en nombre del PSOE de Castilla-La Mancha, vota en contra de que el español sea una lengua vehicular en las escuelas catalanas.



“Es inadmisible, el PSOE de Page humilla con sus votos en el Congreso o en Europa al conjunto de los castellanomanchegos apoyando permanentemente la causa independentista de la mano de Pedro Sánchez, mientras que Page ante los medios de comunicación, dice lo contrario para tratar de disimular estos votos”.



Por todo ello, ha apostillado que Castilla-La Mancha merece mucho más. “Merece un gobierno coherente, personas que cumplan lo que dicen, que de verdad defiendan la unidad de España y el sentido común de nuestro país. No merecen titulares vacíos. Por desgracia, el PSOE de Castilla-La Mancha ya no está en esa defensa y cada vez que vota lo demuestra”, ha finalizado.