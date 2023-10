Núñez se presta a cambiar la fecha del próximo Pleno para que Page pueda acudir a la Comisión General de Comunidades Autónomas convocada por el Senado

Recrimina que PSOE aplaude en los desfiles con una mano y con la otra “está firmando indultos”

jueves 12 de octubre de 2023 , 19:25h

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha prestado a cambiar la fecha del próximo pleno para que Page pueda acudir a la Comisión General de Comunidades Autónomas convocada por el Senado.



Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación durante la celebración del día del Pilar en el cuartel de la Guardia Civil en Toledo, donde Núñez ha señalado que lamentaría profundamente que Page no estuviera en esa Comisión para hablar sobre un tema tan trascendental como es la amnistía y la unidad nacional y en donde los castellanomanchegos tendríamos que estar representados por el presidente de Castilla-La Mancha, “por eso no se puede eludir a una cita tan importante”.



A su vez, Paco Núñez ha querido felicitar al conjunto de los españoles en un día tan importante como lo es hoy que recordamos además del descubrimiento de América, también homenajeamos a todos los hombre y mujeres que componen el cuerpo de la Guardia Civil.



Desde el PP se han mostrado tremendamente orgullosos de la Guardia Civil porque realizan una labor fundamental para garantizar la seguridad y la convivencia de nuestro país, pero, asimismo ha recriminado que de nada sirve acudir a los desfiles si después se conceden indultos a aquellos que les insultaron, agredieron y que tensionaron una autonomía como Cataluña.



“De nada sirve acudir a los desfiles si después se está negociando una ley de amnistía, precisamente para quienes quisieron romper España y quienes atacaron entre otros a los cuerpos de la Guardia Civil”, ha señalado.



En ese sentido, Núñez ha sido contundente subrayando que ese “ejercicio de cinismo” tiene que salir urgentemente de la política. “No se puede estar aplaudiendo con una mano y con la otra firmando indultos”.



Núñez también ha calificado las actuaciones de García-Page de cínicas y le ha acusado de entregarse al sanchismo, ya que se niega permanentemente a debatir en el Parlamento de Castilla-La Mancha una propuesta para rechazar como castellanomanchego la amnistía y ha insistido: “Por si esto no fuera poco, ahora que le han convocado desde el Senado como presidente de Castilla-La Mancha a la Comisión General de Comunidades Autónomas, no va a ir. Y allí es donde debe mostrar la posición de los castellanomanchegos a los que representa como presidente en temas tan importantes como la unidad de España y la amnistía.”



Para el presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, “Page ha puesto de excusa que hay Pleno en las Cotes de C-LM” pero él mismo está dispuesto a cambiar la fecha ya que “no se ha convocado ni la Junta de Portavoces para convocar el Pleno, ni la mesa que tiene que convocar el Pleno”, por tanto, el Pleno aún no está convocado.



“Si esa es la excusa, que cuente con el Partido Popular para celebrar el Pleno otro día, como por ejemplo el viernes 20 o el miércoles 18”, y ha remarcado que a pesar de que el PP ponga toda su intención en dejarle la agenda libre, Page “no suele acudir a los Plenos”.



Por todo ello, Núñez ha animado a Page a acudir a la Comisión del Senado para que se fije la posición de Castilla-La Mancha con relación a la unidad nacional y la amnistía.