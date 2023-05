La Fiscalía revisará los 120.00 euros de DINERO PÚBLICO gastados por Page en alcohol y comida

domingo 28 de mayo de 2023 , 08:10h

Un día sí y otro también el socialista Page es noticia en los medios de comunicación nacional. Este domingo le toca el turno al diario digital que dirige Eduardo Inda,OKDIARIO.



OKDIARIO publica este domingo que "La Fiscalía revisará los 120.00 € de dinero público gastados por Page en alcohol y comida".



Emiliano García-Page, presidente y candidato socialista a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tiene que enfrentarse a la denuncia interpuesta contra él en la Fiscalía Anticorrupción por el secretario de la Plataforma de Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de esta comunidad autónoma por «el dinero gastado en los años 2020, 2021 y 2022 por un total de 120.462,18 € es presuntamente para uso privado, no para uso público, y puede suponer una malversación de fondos públicos».



La denuncia contra Page explica que «todos los funcionarios pagan su comida, su agua, su café y cualquier otra bebida en general, lo que no tiene sentido es que quien tenga que dar ejemplo como es el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha no lo compre con su dinero sino que presuntamente lo compre con dinero público». Los denunciantes tipifican este delito dentro del artículo 432 del Código Penal, que recoge penas de entre cuatro y ocho años de prisión.



Hace unos meses esta asociación de agricultores pidió los contratos menores concedidos por la Presidencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha y en ellos descubrió varios contratos.



Cuando la Plataforma de Defensa del Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha buscaba información, a través del portal de transparencia, sobre el Programa de Desarrollo Rural en cuestiones referentes a la agricultura ecológica, en el apartado de Contratos Menores, se encontraron «con la sorpresa de que entre la documentación aparecía la anotación de un gasto en vino, alimentos y bebidas, por Presidencia, de 42.081,48 € durante el año 2020», explican a OKDIARIO desde la Plataforma.



El 11 de marzo solicitaron copia de diversas facturas de alimentos, bebidas y restaurantes correspondientes al año 2020 a la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha . Pero «a día de hoy no se ha recibido factura justificativa alguna. Esto puede hacer pensar en un uso indebido de bienes públicos y fondos públicos», añaden.



Según señala OKDIARIO, el dinero gastado durante los años 2020, 2021 y 2022 por este concepto asciende a un total de 120.462,18 euros. En concreto, en el año 2020 hubo un gasto de 42.081,48 €, en 2021 hay un gasto de 44.810,94 euros y en los tres primeros trimestres del año 2022 son 33.569,76 euros. Muchos de ellos son gastos en vino y «no parece que las bebidas alcohólicas sean las idónea para consumir durante reuniones oficiales en las que la mente debe estar despejada y atenta al asunto que se trata», dicen desde la Plataforma.



Es por todo esto que «la Plataforma de Defensa de la agricultura y ganadería ecológicas estima su obligación de presentar denuncia sobre presunto delito de malversación de fondos públicos por el presidente García-Page ante la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada. Dicha denuncia penal fue presentada el 24 de mayo de 2023», recoge un comunicado.



La Plataforma ha presentado ya varias denuncias penales, entre ellas otra querella por prevaricación contra Page y todas las denuncias siguen vivas judicialmente.



OKDIARIO ha podido comprobar cómo en estos gastos menores figuran un total de 39 «servicios de hostelería y restaurante» durante el año 2020, que ascendieron a 86 en el año 2021 y a 37 durante el año 2022. Entre estas últimas destaca una comida de la consejera de Igualdad con altos cargos para celebrar el Día de la Mujer. Esa comida costó 1.060,27 euros y se celebró en un lujoso campo de golf de la localidad toledana de Talavera de la Reina.



Los conceptos no son sólo en «comidas», también hay numerosos cargos en «catering» o en «adquisición de alimentos para reuniones», además de comidas y almuerzos con altos cargos del Gobierno de Castilla-La Mancha, de García-Page con alcaldes de la comunidad o adquisiciones de «productos de alimentación para reuniones de trabajo», sin que se especifique en qué consisten esos productos.