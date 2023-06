Lucas Castillo: “El PP pondrá en marcha medidas para rescatar a las familias que no se pueden permitir cuatro años más de sanchismo”

El candidato al Senado por la provincia de Guadalajara, Lucas Castillo, ha explicado las medidas económicas que el presidente Alberto Núñez Feijóo quiere poner en marcha de manera prioritaria cuando llegue al Gobierno tras el 23J

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 29 de junio de 2023 , 15:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El candidato número 1 al Senado del Partido Popular por Guadalajara, Lucas Castillo, ha sido hoy tajante al afirmar que “no nos podemos permitir cuatro años más de sanchismo”. En rueda de prensa, Castillo se ha referido a la “preocupante” situación económica que vivimos y ha afirmado que “el bolsillo de los españoles no se puede estirar más porque llevamos sufriendo desde hace un par de años la subida del precio de los alimentos y el sobrecoste energético, viendo que con el dinero con el que hacíamos la lista habitual de la compra no compramos ahora ni la mitad, o que la subida de las hipotecas nos está haciendo pagar casi el doble de lo que veníamos pagando”.



Por ello, ha dicho el también presidente del PP de Guadalajara, “los españoles estamos sorprendidos de que Pedro Sánchez no haga más que sacar pecho de su gestión económica con un triunfalismo que solo ve él porque el resto no lo vemos reflejado en nuestros bolsillos ni en el día a día: seguimos teniendo los mismos problemas para llegar a fin de mes que hace meses”, ha añadido. Esto va unido a que “desgraciadamente España lidera el ránking de los países de la Unión Europea que más tasa de paro tienen, el que más deuda acumula y donde más poder adquisitivo han perdido los españoles”. Pero frente a esto, ha manifestado Lucas Castillo, “el presidente Feijóo ha propuesto rebajar el IRPF a las rentas medias y a las familias para rescatarlas”.



El objetivo es “llegar a las 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social” apoyando la creación de empleo neto, apoyando a nuestros autónomos y empresas que son los que generan empleo; además de gestionando de manera responsable y efectiva los fondos europeos y reduciendo el gobierno de Sánchez que ahora tiene 22 ministerios con el gasto que ello conlleva. También, “el presidente Feijóo se ha comprometido a realizar una auditoría dentro de ese decálogo de medidas urgentes para poner en marcha”, ha apuntado Castillo.



Con este panorama, el candidato al Senado ha afirmado que “no nos podemos permitir cuatro años más de sanchismo”, a la vista de las cifras avaladas por la Unión Europea de las que se deduce que “hay un millón de personas que no están en esas cifras de desempleo que presenta el gobierno español, con lo cual no está mintiendo, y a lo que hay que sumar otro millón que no reflejan porque tienen un contrato parcial”. “De nada sirve seguir escudándose en la crisis del Covid, o en la invasión de Ucrania, porque otros países de la Unión Europea ya están en mejores condiciones que España”, ha finalizado.