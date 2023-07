“El PP es un partido fuerte, cohesionado y con proyecto que ha dado el paso para ganar en Guadalajara con personas preparadas y que conocen la provincia”

Los candidatos al Congreso y al Senado, Antonio Román y Lucas Castillo, han agradecido a todas las personas, colectivos y asociaciones que han participado de la campaña del PP y han recordado que “los ciudadanos nos han demostrado que creen y confían en nosotros para que el domingo ganemos las elecciones y gobernemos”

viernes 21 de julio de 2023 , 13:35h

Los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado por Guadalajara, Antonio Román y Lucas Castillo, han hecho balance hoy de una campaña electoral que finaliza este viernes y que se ha basado “en el contacto directo con la gente” y en la “presencia de líderes nacionales encabezados por el presidente Alberto Núñez Feijóo”. Han querido agradecer la colaboración y participación de todos los afiliados y simpatizantes, y alcaldes y portavoces de la provincia que se han volcado en los actos y reuniones de los pueblos a los que se ha llegado con presencia en todas las comarcas.



También a las diferentes asociaciones y colectivos de todos los sectores que han escuchado el proyecto del Partido Popular y han recogido sus propuestas. “Los ciudadanos nos han demostrado que creen y confían en nosotros y en que este domingo ganemos las elecciones y gobernemos porque saben que el PP es un partido serio y que puede solucionar los problemas”, ha manifestado el candidato número 1 al Senado, Lucas Castillo.



“El proyecto del Partido Popular es un proyecto sincero, que va a apostar por la responsabilidad y no nos van a doler prendas en acometer medidas por el bien de los españoles porque, por desgracia, en estos últimos cinco años no se ha hecho y eso es lo que nos demandan”, ha dicho el también presidente provincial. El mismo ha añadido que “somos un partido que busca la concordia y la convivencia, la gente está harta de la crispación, los bloques y las trincheras y, por lo tanto, el PP lo que va a hacer es volver a unir a la sociedad española”. También se ha referido a los cinco pactos de Estado que ha propuesto el presidente Feijóo: uno institucional, otro por el Bienestar, un tercero por el saneamiento económico, el cuarto por las familias y el quinto un pacto territorial para fortalecer España.



Sobre la política económica de Sánchez ha dicho que “ha sido la de más gasto y más impuestos, déficit, deuda y paro. La EPA nos mostraba que un 42% de los desempleados son de larga duración, un problema sistémico que hay que solucionar rescatando a las familias, y el presidente Feijóo ya propuso que iba a rebajar el IRPF los primeros 100 días de su mandato para desahogar esa presión, y a las empresas que tengan un marco impositivo flexible y que les pueda hacer crecer que son quienes generan empleo neto”. Por tanto, ha recordado, “nos marcamos dos objetivos a corto plazo: que seamos una de las tres economías que más crezcan en la UE y que tengamos esos 22 millones de afiliados a la Seguridad Social”.



Por su parte, el candidato número 1 al Congreso y director de campaña, Antonio Román, ha asegurado que “se ha llegado al 95% de la población” resaltando algunos actos como el que tuvo lugar en Orea con casi 100 personas, el de Sigüenza en La Alameda o el acto taurino con gran asistencia y participación, entre otros como las carpas informativas a diario donde han participado todos los candidatos a quienes también ha querido agradecer su implicación y trabajo.



“Hemos contado con la presencia de vicesecretarios nacionales como Carmen Navarro o Pedro Rollán, también al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que nos visitó ayer mismo, o el gran acto con Núñez Feijóo con unas 700 personas”, ha recordado Antonio Román.



En cuanto a la campaña del Partido Socialista la ha definido como “de perfil bajo o muy bajo”, donde “no se ha visto al presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Page en actos de campaña” y esto nos reafirma en que “Page no está de acuerdo con Pedro Sánchez y seguimos creyendo que quiere que gobierne Alberto Núñez Feijóo”. Sobre el candidato socialista al Congreso, Alberto Rojo, ha dicho que “todavía no ha asumido que perdió la mayoría en el Ayuntamiento de Guadalajara” y sobre la campaña de Vox ha afirmado que “apenas han tenido actividad”, mientras que la campaña de Sumar ha sido “testimonial”. Frente a todo esto, “el Partido Popular, fuerte, cohesionado, con proyecto y con personas que conocen la provincia, ha dado el paso para ganar y conseguir el objetivo: dos diputados y tres senadores”, ha añadido el director de campaña.



Tanto Román como Castillo han puesto en valor el trabajo de toda la candidatura que han protagonizado una intensa agenda con trabajo e ilusión y han apelado al “voto de todos” el próximo domingo 23 de julio para conseguir “el cambio tranquilo y sosegado que necesitamos”.