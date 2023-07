El PP de Guadalajara seguirá en la calle en contacto directo con la gente para “recuperar la política de cordialidad, acuerdos y consensos” que se perdió con el PSOE

Los candidatos al Congreso y al Senado han explicado las líneas generales de la campaña electoral que hoy comienza basada en actos a pie de calle en la provincia explicando el proyecto de Alberto Núñez Feijóo

viernes 07 de julio de 2023 , 19:29h

Los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado por Guadalajara, Antonio Román y Lucas Castillo, se han mostrado hoy convencidos de que “el futuro no pasa por Pedro Sánchez, y así lo piensan muchos dirigentes socialistas, y que es el momento de Alberto Núñez Feijóo”. “El Partido Popular sale a ganar las elecciones y el objetivo en Guadalajara es conseguir dos diputados y tres senadores; para ello vamos a trabajar, percibimos ilusión en la gente y creemos que es posible alcanzar el objetivo y volver a lo que en Guadalajara ha sido el resultado más repetido en lo historia democrática: la victoria del PP”.



Así lo han asegurado durante un desayuno informativo con medios de comunicación con el que dan comienzo a la campaña electoral que se inició de forma oficial con la tradicional pegada de carteles en un acto en el que el PP congregó a cerca de 400 personas en el parque de La Concordia.



El candidato número 1 al Congreso, Antonio Román, ha explicado que se llevará a cabo “una campaña de cercanía, en la calle, como se ha venido haciendo hasta ahora en precampaña” porque, ha dicho, “nosotros no vamos a ocultarnos como hace el PSOE por las discrepancias entre Page y Sánchez que hacen que muchos tengamos serias dudas de que Page vaya a votar a Milagros Tolón en Toledo y a Sánchez”. Al hilo de esto, el también director de campaña ha informado que “no habrá grandes actos, sino pequeñas intervenciones en el contacto con los vecinos en todos los pueblos que vamos a recorrer, respetando el horario de mayor temperatura” por las fechas en las que nos encontramos. Del mismo modo, ha informado también que habrá presencia de líderes nacionales del Partido Popular, estando confirmada la presencia de tres vicesecretarios nacionales: Pedro Rollán, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Carmen Navarro, vicesecretaria de Estudios, y Carmen Fúnez, vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico.



Política de acuerdos y consenso



Por su parte, el candidato número 1 al Senado, Lucas Castillo, ha hecho hincapié en que “es el momento de volver a recuperar una política de cordialidad, de acuerdos y de consenso; una política que piense en construir, en sumar entre todos y no en restar como está haciendo actualmente el gobierno de Pedro Sánchez”. Para ello es necesario, ha añadido, “una política de tender puentes, que es lo que quieren los ciudadanos y aquí está el PP para que esa filosofía se lleve a cabo”. “Hemos hablado estos días con gente de todo tipo de ideología, y nos hemos dado cuenta de que el proyecto de país que propone y defiende el Partido Popular es el que quiere el resto de la ciudadanía. Quieren un gobierno que tienda la mano también a la oposición, y que se pueda construir un camino en común, que haya concordia que los españoles ya hemos conocido y con los años se ha perdido”, ha manifestado Lucas Castillo.



El también presidente del Partido Popular de Guadalajara ha afeado a Sánchez que dirija un gobierno que debería apostar por la defensa de los derechos de sus ciudadanos en el ámbito legislativo y no por ‘vender’ que va a sacar una ley que proteja a las mujeres y vemos “que las consecuencias de esa ley ideológica es sacar a acosadores y violadores de las cárceles, o flexibilizar sus condenas: 11 personas en Guadalajara han visto flexibilizadas sus condenas y una de ellas está en la calle”. “Tampoco entiende la gente cómo se puede generar una ley en el ámbito de la vivienda que digan que es para fomentar el acceso a los jóvenes y facilitar el alquiler, y justamente consiga el efecto contrario: que haya todavía menos viviendas en alquiler porque los propietarios están criminalizados en esa ley y los más preocupante es que protege al delincuente de la patada en la puerta, a los okupas en detrimento de los propietarios”, ha apuntado Castillo.



“Tenemos programa y principios”



El candidato al Congreso ha resaltado también que la del Partido Popular es “una candidatura de hombres y mujeres vinculada de manera intensa a nuestra tierra -que no tienen otras fuerzas políticas- y que procedemos de diferentes sectores profesionales, todos unidos con una vocación de servicio público”. Antonio Román ha dicho que “tenemos programa y principios, y aspiramos a gobernar en solitario” añadiendo que “pactaremos si es necesario para gobernar con todas las fuerzas políticas que estén dentro del marco constitucional; nosotros no haremos como el Partido Socialista, no pactaremos con los que no condenan los asesinatos de ETA, ni con aquellos que en sus listas electorales han llevado a condenados por delitos de sangre como Bildu, o con aquellos que han incurrido en delitos de sedición o malversación para romper el Estado español”.



Antonio Román también ha reparado en los incumplimientos de Pedro Sánchez con Guadalajara preguntándose “qué ha hecho Sánchez en cinco años por Guadalajara”. Ha citado la variante de la N-320, la N-211, el Parador de Molina, el edificio de Correos o de los Juzgados en la ciudad, entre otros muchos. “Hay infraestructuras que llevan 20 años reclamándose desde Guadalajara y que el PSOE cuando llega al gobierno lo ralentiza o paraliza”, se ha quejado.



“Queremos blindar la Sanidad, para todos, y eso pasa por acuerdos de Estado. Al igual que un pacto estable para la Educación, no tiene sentido que cada mandato modifiquemos las leyes educativas”, ha dicho Román. Al igual que ha reclamado que “las zonas colindantes a las provincias despobladas puedan tener un trato similar y beneficioso para tratar de incentivar políticas reales de fijar población, de mejorar las condiciones de los vecinos y de los empresarios en estas zonas”.



En el desayuno también han estado presentes los diputados regionales del Partido Popular Nacho Redondo e Itziar Asenjo, y el resto de candidatos al Congreso y al Senado, entre otros.