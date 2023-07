Castillo: “El presidente Feijóo representa una alternativa de país sosegada y fundamentada en hechos, frente a la política de barro y mentiras de Sánchez”

Lucas Castillo, ha valorado el debate televisado ayer entre los candidatos del PP y del PSOE a la Presidencia del Gobierno donde “pudimos ver a una persona que tiene experiencia de gestión y muy claro lo que hay que hacer para que España remonte de donde la ha llevado el socialismo”

martes 11 de julio de 2023 , 17:44h

El candidato número 1 del Partido Popular al Senado, Lucas Castillo, ha afirmado hoy que “los españoles pudimos ver ayer a un líder, el presidente Feijóo, con una alternativa de país sosegada, tranquila y fundamentada en hechos, frente a una persona de barro que ve más cerca que nunca la derrota”.



Así se ha referido al debate televisado ayer entre los candidatos a la presidencia del Gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. “Dentro de este nuevo ciclo vamos a tener a una persona que tiene experiencia en la gestión y que tiene muy claro lo que tiene que hacer para que España remonte de donde la ha llevado el socialismo”, ha dicho en referencia al presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. Porque, ha añadido, “está muy claro cuáles son los dos modelos de país que están encima de la mesa: en un lado, el país de las mentiras de Pedro Sánchez, y por otro el de las propuestas del presidente Feijóo; por un lado, la política de frentismos que tanto le gusta a Sánchez, y por otro el acuerdo, el pacto de Estado y la concordia que propone Feijóo y el Partido Popular”, ha comparado el candidato al Senado. En cuanto al bloque económico, “los datos de las instituciones económicas desmontan las mentiras de Sánchez porque España es el país que menos crece de la Unión Europea”.



Lucas Castillo ha analizado algunos de los puntos del debate señalando que “Sánchez no fue claro ni con el pago por el uso de las autovías, dando a entender que los españoles tendremos que pagar por utilizarlas, ni con Marruecos cuando se le pidió que hablara claro, ni tampoco con los pactos”.



Castillo ha recordado cómo “el presidente Feijóo le propuso un pacto de Estado en el que gobernara la lista más votada, y vimos una vez más a un Pedro Sánchez que se aferra a sus socios de gobierno, a Esquerra Republicana y a Bildu, y no quiso saber absolutamente nada ni debatir sobre esta propuesta”. Además, en el bloque “institucional” Sánchez “negó la mayor” en relación a los pactos con los independentistas; por ello, “tanto el señor Otegui como el señor Rufián dicen que prefieren que gane el PSOE y la izquierda porque ellos serían quiénes dictaminen el futuro de la política española”. “Lo mismo hizo negando esa eliminación del Código Penal del delito de sedición”, ha añadido el presidente del Partido Popular de Guadalajara, refiriéndose también a las “mentiras de Pedro Sánchez negando las consecuencias negativas de la ley del ‘solo sí es sí’. Se refería como si fuera un “error administrativo”, un ‘error’ que ha llevado a la flexibilización de 1.155 condenas de violadores y abusadores sexuales, y 117 personas que deberían estar en la cárcel y están en la calle. “Y esto afecta directamente a Guadalajara donde 11 violadores han visto rebajadas sus condenas y uno de ellos está en la calle”, se lamentó Castillo.



Por su parte, el candidato número 1 al Congreso, Antonio Román, también habló sobre la propuesta de pactos por parte de Feijóo y el rechazo de Sánchez a que gobernara la lista más votada. “Yo creo que este es el gran mensaje del debate, que el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha dejado claro que sus socios de gobierno, en caso de que pudiera conseguirlo, serían Bildu, quien hace 26 años sus amigos de ETA estaban secuestrando y asesinando a Miguel Ángel Blanco, estos que no han condenado todavía esos asesinatos; y también aquellos que le han dicho a Puigdemont que le ofrecen un indulto a cambio de pasar unos días en la cárcel”.



Ambos han coincidido en que “no hay dudas de que a estas alturas Feijóo no actuará ni se comportará como Pedro Sánchez cuando sea presidente del Gobierno. A diferencia del candidato socialista, como se constató en el debate de ayer, Feijóo cumplirá su palabra, dirá la verdad a los ciudadanos aunque a veces duela, defenderá los intereses generales y practicará una política de servicio público; será un presidente de todos y para todos”.