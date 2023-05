José Luis García Gascón incorporará la salud mental en la sanidad pública de Castilla-La Mancha con psicólogas de cabecera

En los últimos años Castilla-La Mancha está por encima de la media española en suicidios, con Cuenca y Ciudad Real a la cabeza de la lista

miércoles 24 de mayo de 2023

El candidato a la presidencia de la JCCM, José Luis García Gascón, en declaraciones a los medios esta mañana a las puertas del Palacio de Fuensalida, ha anunciado “una de las medidas más importantes que va en el programa electoral de Unidas Podemos en cuanto a sanidad pública: la incorporación de la salud mental a través de la inclusión de psicólogos y psicólogas de cabecera en los centros de salud de CLM, aumentando también el personal de profesionales de la salud mental en urgencias y ambulancias para prevenir y evitar que haya suicidios en nuestra comunidad autónoma”.



García Gascón ha manifestado que “es una medida que consideramos importantísima para mejorar el derecho a la salud pública en Castilla-La Mancha, algo que aún está más de urgencia tras la pandemia, y nosotros y nosotras no vamos a permitir que aquellas personas que lo necesitan se queden sin poder ir a la psicóloga por no tener los suficientes recursos económicos”.



“Hemos estudiado cuál es la situación en Castilla-La Mancha en cuanto a los suicidios y los datos muestran que en 2019 y 2020 estamos por encima de la media española en la mayoría de las franjas de edad. Además de que el suicidio es la principal causa de muerte en las personas jóvenes en España, en el año 2021 CLM volvía a situar sus datos por delante que la mayoría de las regiones españolas en edades comprendidas entre los 45-54 años, de 60-65, 80-84 y 90-94, algo que alerta de la situación que está viviendo la región y cómo no se le ha intentado dar una solución desde el gobierno regional”.



“Esto no queda aquí, según un estudio realizado por la Universidad Complutense, once personas murieron al día por suicidio en España en 2021, mostrando las provincias castellanomanchegas de Cuenca y Ciudad Real una tasa de suicidios superior a la media”, ha señalado el candidato a la presidencia. “Cuenca sería la provincia de nuestra región con mayor tasa de suicidios, mientras que en Ciudad Real la tasa se encuentra por encima de la media”, ha recalcado.



José Luis García Gascón ha indicado que “esta es una ampliación que se añade a nuestras otras medidas para completar la garantía de la sanidad pública universal a todas y todos los habitantes de nuestra región, la incorporación de óptica y dentista gratuitos, además de la rebaja a la mitad de las listas de espera y la recuperación de los servicios hospitalarios privatizados a fondos buitre, medidas que han sido muy bien acogidas por la gente”.



“Solo Unidas Podemos es garantía de recuperación y avance de la sanidad pública en Castilla-La Mancha. Cospedal ha representado la era de las privatizaciones, al igual que Page, que además de privatizar no ha recuperado lo que hizo el PP. Sin embargo, Unidas Podemos apuesta porque la sanidad pública llegue a todos y a todas, como garantía universal. Unidas Podemos somos el único aval para que haya un servicio público de salud mental en CLM y lo vamos a hacer posible gracias a la confianza de la gente a partir del 28 de mayo”.