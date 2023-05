Unidas Podemos comparte las principales medidas de su programa “para el avance en CLM”, acompañados de Irene Montero

Gascón afirma que “el programa alberga medidas escuchando las necesidades de la gente en una región en la que Page ha dejado descuidadas a las personas”

lunes 15 de mayo de 2023 , 18:55h

Unidas Podemos ha presentado esta mañana su programa electoral acompañado de la ministra de Igualdad Irene Montero. Previo a la presentación del programa electoral en una mesa redonda junto a los principales colectivos castellanomanchegos, Montero ha afirmado que “en Castilla-La Mancha con Page la derecha manda aunque no gobierne y por ello es indispensable que en esta región Unidas Podemos tenga mucha fuerza”.



Por su parte, Manu Pineda, diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, ha reivindicado la labor de Unidas Podemos en el gobierno central en la aprobación de políticas sociales a través de la negociación con el PSOE, que ha comparado a la negociación de los sindicatos con la patronal, “no nos regalan nada”. En este sentido, considera que “no es suficiente llamarse de izquierdas” respecto a la actitud de Emiliano García-Page hacia el gobierno de coalición “actuando como la mayor oposición al gobierno”. También ha criticado la adopción de políticas en favor de las “macrocentrales energéticas que están destrozando el medio ambiente”.



El candidato a la presidencia de la JCCM por Unidas Podemos, José Luis García Gascón, ha manifestado que “venimos trabajando durante años unas propuestas que mejorarán la vida de todos los castellanomanchegos y castellanomanchegas, y por eso necesitamos entrar con fuerza en el gobierno de la región, porque nosotros sí llevamos a cabo las medidas que tenemos y hemos construido colectivamente con la ciudadanía no como el PP y Emiliano García-Page que hacen lo contrario de lo que prometen”.



Gascón ha presentado las principales medidas del programa electoral en el que destaca la Ley Integral que garantiza la Dignidad de Trabajadoras y Servicios Públicos, como la recuperación de la carrera profesional de los sanitarios y la contratación de interinos en verano, así como blindar en el Estatuto de Autonomía los servicios públicos”. Asimismo, “Unidas Podemos es la única fuerza que de verdad mira por los jóvenes y porque puedan tener un proyecto de vida en la región, y por ello apostamos por la universidad pública gratuita en Castilla-La Mancha en todas sus fases para las personas que estén empadronadas en la región. Además, como sabemos que la vivienda es una de las principales preocupaciones de las personas jóvenes, hemos estudiado con profundidad la situación y llevaremos a cabo una política para que la gente joven y las familias puedan acceder al alquiler de una vivienda procedente del Parque Público de Viviendas de la SAREB y la JCCM desde 50 euros”, ha dicho.



Por otro lado, el candidato progresista ha afirmado que “nuestro programa recoge la reducción a la mitad de las listas de espera sanitarias de 156 días de media en 2022 a 73 como en el País Vasco que es la que menores listas de espera tiene con la inyección de 140 millones de euros, para pasar de la peor a la mejor. Como sabemos que el medio ambiente debe ser una de las principales preocupaciones de los gobiernos, venimos desde hace tiempo hablando sobre el estado en el que se encuentra el río Tajo, y por ello lo dotaremos de personalidad jurídica y lo descontaminaremos, siendo las empresas contaminantes las que lo paguen”.



“También somos conscientes de los problemas que tiene la gente en cuanto al coste que acarrea poder acceder a los servicios de los dentistas, oculistas, para que ninguna niña o niño tenga fracaso escolar por no poder tener gafas en condiciones y todo el mundo pueda tener bocas sanas independientemente de su situación económica y por ello haremos que estos profesionales también se encuentren dentro de la sanidad pública”, ha recalcado Gascón.



El líder progresista ha dicho que “otra de nuestras medidas más respaldadas es la desprivatización de los servicios en los hospitales públicos en Castilla-La Mancha, como la limpieza, el WIFI, la comida y las ambulancias, y con Unidas Podemos volverán a ser públicos como lo deberían haber sido siempre”.