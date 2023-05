Suben un 17% las listas de espera en el Hospital de Guadalajara : Ya son 18.309 pacientes los que esperan "desesperados" que les atienda un médico

Patricio lamenta la situación del Hospital mientras las listas de espera siguen incrementando en la provincia de Guadalajara, un 17% el último mes, alcanzando los 18.309 pacientes, doblando la cifra que dejó el Partido Popular en 2015 con 9.048

miércoles 24 de mayo de 2023 , 17:15h

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha manifestado hoy que “Page no está en condiciones de ser presidente de Castilla-La Mancha”, y más cuando “defiende su comportamiento machista al no disculparse públicamente”.



“Estamos hartos de aquellos que únicamente se dedican a dar lecciones de feminismo, los ciudadanos necesitan hechos, necesitan responsables públicos realmente implicados en la defensa de las víctimas y no en la protección de los delincuentes”, ha dicho Patricio refiriéndose a las “desacertadas declaraciones” del candidato socialista a Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page en las que se muestra “irrespetuoso, machista y retrógrado” en relación a la alcaldesa de Talavera de la Reina tratándola como “mercancía” diciéndole que “hasta que no se case, no va a dejar de ser alcaldesa”.



O también su “última divagación” en un mitin en Azuqueca de Henares en la que sin ningún tipo de reparo hablaba de la vida privada de su propia hija en un tono muy machista comparándola con la de su hijo. Además, la portavoz del PP provincial ha recordado cómo “hace unas semanas el hospital de Guadalajara volvía a ser noticia cuando varios medios de comunicación locales y nacionales se hicieron eco de la sentencia que condena a un celador del Hospital de Guadalajara por agresión sexual a una paciente”.



Desde el PP, ha dicho María Patricio, “exigimos explicaciones ya, porque qué hizo Page al conocer el terrible suceso, por qué no se cesó inmediatamente al máximo responsable, por qué no se le ofreció la posibilidad de trasladarla a otro centro”. Mientas, ha añadido, “la consejera de Igualdad y el diputado nacional socialista, Aurelio Zapata, que en ese momento era el director gerente del Hospital, defienden el protocolo de actuación; protocolo que únicamente consistió en cambiar de planta al celador, dándose la circunstancia de que víctima y agresor podían coincidir en el ascensor del centro hospitalario”.



Además, “en año y medio, el Sescam no fue capaz de abrir, tramitar y concluir un expediente disciplinario que apartara a este trabajador por una falta de extrema gravedad” y “cuando llegó el juicio contra el celador, en vez de sumarse a la acusación ejercida por la víctima y la Fiscalía, el Sescam se alineó con el agresor y pidió su absolución”. “No solo no se actuó contra el agresor sexual si no que se intentaron silenciar los hechos. Una auténtica vergüenza”, ha apuntado señalando que “es indignante y bochornoso el silencio cómplice, la pasividad e inacción de Page y de los dirigentes provinciales y locales socialistas, Bellido y Rojo, ante una agresión sexual cometida en un hospital público”.



Las listas de espera en Guadalajara siguen incrementando



Y mientras tanto, ha manifestado la portavoz del Partido Popular, Emiliano García Page se atreve a afirmar que “ha cumplido”, cuando las listas de espera siguen incrementando en la provincia de Guadalajara, un 17% el último mes, alcanzando los 18.309 pacientes, doblando la cifra que dejó el Partido Popular en 2015 con 9.048. “Un total de 18.309 guadalajareños cuyas patologías están siendo ignoradas por el gobierno de Page y se encuentran esperando para ser operados, para ser vistos en una consulta o para realizarse una prueba diagnóstica. Estamos hablando de que casi el 7% de la población de la provincia sufre la caótica gestión socialista en materia sanitaria”, ha informado Patricio.



Además, el Hospital de Guadalajara “continúa ocupando el segundo lugar de la región en lista de espera y, de diez servicios médicos, somos los que tenemos mayor tiempo de espera quirúrgica en cinco de ellos; estos servicios son traumatología, urología, cirugía maxilofacial, oftalmología y dermatología (salvo dermatología todos con más de 120 días de espera)”, ha dicho la responsable del Partido Popular. “Estos datos que demuestran la insostenible situación de la sanidad en nuestra provincia consecuencia de la pésima gestión del gobierno socialista de Page y, no nos olvidamos de su discípulo Alberto Rojo, que todavía no ha dicho nada al respecto, no se atreve a importunar a su jefe; pero son los primeros en ponerse en la foto cuando hay que ir a poner la primera piedra de un centro de salud o en la inauguración de la ampliación del Hospital”, ha recordado señalando que “se trata de una inauguración a medias, porque varios servicios (UCI y bloque quirúrgico) no pueden ser trasladados al nuevo edificio porque las camillas de UCI no caben en los ascensores del nuevo hospital; un error nos va a costar 207.000 euros y que retrasa el traslado de los servicios a su nueva ubicación”.



Por todas estas situaciones, la también portavoz del Comité electoral del PP de Guadalajara ha dicho que “el próximo 28 de mayo los castellanomanchegos tienen la oportunidad de cambiarlo, y no solo se va a producir un cambio de gobierno, si no un cambio de ciclo. Cuando los ciudadanos hagan presidente de nuestra región a Paco Nuñez podrá llevar a cabo una gestión política que va a transformar Castilla-La Mancha permitiéndonos aprovechar oportunidades y asumir nuevos retos”.