Unidas Podemos presenta una campaña "en positivo" para el 28 M: "nos jugamos elegir entre políticas de derechas o cambio progresista"

José Luis García Gascón ha asegurado que “el próximo 28 será el inicio para la recuperación de la sanidad, la educación, la vivienda, la protección social y el medio ambiente en Castilla-La Mancha, con ‘Valentía para Transformar’”

martes 09 de mayo de 2023 , 20:22h

Unidas Podemos ha presentado esta mañana en el anfiteatro de Toledo, en el Polígono, la campaña de Unidas Podemos en Castilla-La Mancha, “una campaña en positivo, llena de propuestas progresistas, socialistas, ecologistas, feministas y valientes, con medidas estrella como hemos venido haciendo hasta ahora para transformar y activar la región, ya que solo Unidas Podemos es capaz de llevarlas a cabo”.



Unidas Podemos deja claro que “solo ellas y ellos se dejan la piel para que se cumplan las propuestas que han venido llevando a cabo. Por otro lado, ‘CLM ÓN’ implica esa vinculación con José Luis García Gascón, un candidato y una confluencia que son los únicos que pueden impulsar Castilla-La Mancha, sacando así a la región de la situación de atraso y de pasado en la que la han dejado los gobiernos de Cospedal y Page, porque solo con Unidas Podemos habrá con contraste: frente a los retrocesos el avance y frente al pasado el futuro”.



En palabras de Gascón “va a ser una campaña que apelará a la esperanza, que nos pueda situar en la media española pasando del furgón de cola de todos los indicadores a la recuperación de los servicios públicos y el avance en la protección medioambiental, la sanidad, la educación, la vivienda, y en los derechos de las personas jóvenes y las mujeres”. “En estas elecciones nos jugamos elegir entre políticas de derechas y cambio progresista, entre pasado y futuro y retrocesos y avances”, ha afirmado el líder de la coalición.



La coalición progresista tendrá en la ciudad de Talavera de la Reina el acto de inicio de campaña, mientras que llevarán a cabo la pegada de carteles la tarde de antes en Albacete. Los actos tendrán lugar en todas las provincias castellanomanchegas durante las dos semanas de campaña. Asimismo, el acto de cierre de campaña tendrá un ambiente festivo en la capital regional, haciendo de él un encuentro con contenido cultural.



Según ha informado Unidas Podemos, la campaña “se decidirá recorriendo las calles de muchos de los lugares de la región escuchando a la gente y hablando de los vecinos, con cercanía para conocer las sensaciones y los problemas de la gente y poder explicar las soluciones que proponemos para una Castilla-La Mancha con futuro”. “Es importante saber lo que piensa la gente para no hacer falsas promesas electorales que luego no se cumplen, como hemos estado viendo hasta el momento en nuestra región”, manifiesta Unidas Podemos.



Por su parte, José Morales, candidato a las Cortes por la provincia de Guadalajara, ha querido destacar la prioridad de la confluencia en materia de acceso a la vivienda. “Cuando hablamos de ‘Valentía para Transformar’ en temática de vivienda es no haber dejado una Ley de Vivienda que fundamentalmente impulsó Unidas Podemos en 2019”. Morales ha defendido la vivienda pública y asequible en el alquiler y rentas limitadas a 50€ para jóvenes y familias. En este sentido, ha aprovechado la ocasión para recordar que el PSOE no ha tomado ninguna medida en materia de vivienda a lo largo de la legislatura. “Después de cuatro años sin hacer nada, pasan por un proceso en el que los ayuntamientos ponen el suelo público, la financiación es solicitada por el Gobierno de España a través de los Fondos Next Generation y el resto es puesto por los ladrilleros que van a gestionar las viviendas entre 50 y 75 años”, ha añadido.



Gascón ha querido destacar el apoyo que Unidas Podemos está teniendo y tendrá con el acompañamiento de políticos de gran importancia a nivel nacional como la Secretaria General de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, Pablo Echenique, Javier Sánchez, María Teresa Pérez, Sira Rego, Enrique Santiago y Juantxo López de Uralde. “Castilla-La Mancha necesita el cambio progresista que transforme con valentía, y eso solo es posible con Unidas Podemos”, ha concluido Gascón