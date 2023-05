Goleada histórica del Dépor para terminar la temporada por todo lo alto (0-6)

lunes 15 de mayo de 2023 , 11:38h

Triunfo espectacular del Deportivo Guadalajara para terminar la temporada con un gran sabor de boca. Los de Gonzalo Ónega vencieron con contundencia al C.D. Don Benito en el partido que abrió la jornada y tendrá que esperar el resto de resultados para ver en qué posición termina el curso. Los alcarreños mataron el duelo con tres goles en la primera parte, obra de Nanclares, Iván Moreno y Sergi Segura al rechace de un penalti errado por el malagueño, y redondearon la goleada en el segundo con los tantos de Iván Moreno y Fran Santano, que firmó otro doblete para cerrar el año con un histórico 0-6.



Gonzalo Ónega apostó por alinear prácticamente a los mismos jugadores que tan bien lo habían hecho frente a la Gimnástica Segoviana, con la diferencia de Iván Moreno en lugar de Diego Morcillo, lo que provocó un cambio de dibujo, sin una referencia en ataque y con mucha movilidad entre todos los hombres del centro del campo. Los primeros minutos fueron algo lentos, pues el ritmo del partido no era rápido, pues el Dépor trataba de asentarse con paciencia y el Don Benito estaba más preocupado por defenderse que por atacar de manera organizada. Los morados llegaban a tres cuartos de campo y combinaban, pero sin llegar a disparar. De hecho fueron los locales los que tuvieron los primeros disparos, con un remate que se fue por arriba y una falta, en la que amonestaron a Cruz, que terminó en las manos de Álex Herrero.



El primer golpe lo asestó Sergio Nanclares. El futbolista del Dépor confirmó su buen momento, consiguiendo marcar gol por segunda semana consecutiva. Tras una muy buena acción coral, la pelota terminó dentro del área, donde Cheki remató, pero fue bloqueado por la defensa. El balón quedó muerto en el segundo palo en pies de Nanclares, que no se puso nervioso y fusiló a Dani Simón, que solo pudo ver cómo el golpeo entraba por la escuadra. Con un gol por delante a los quince minutos, el Dépor tuvo mucha más libertad y paciencia, cogiendo las riendas de la primera parte de manera incontestable.



Los de Gonzalo Ónega se mostraron muy cómodos por balón y, cada vez que la defensa local repelía, tanto Dani Gallardo como Gerar se mostraron imbatibles a la hora de cortar los contragolpes antes de que se produjeran. Con balón, los alcarreños movieron la pelota a su antojo y tanto Nanclares como Iván Moreno pudieron ampliar la diferencia antes de la media hora de partido, aunque los goles todavía se harían esperar hasta los últimos diez minutos del primer tiempo.



El Dépor consiguió en varias ocasiones combinar en la frontal del área y pisarla con balón controlado, siendo en una de esas acciones, en la que Cruz apareció desde atrás, alcanzó prácticamente línea de fondo, y colocó un centro perfecto hacia el segundo palo, donde Iván Moreno llegó para hacer el 0-2 en boca de gol. El malagueño, pichichi en solitario de la temporada para el Dépor, volvió a ser imparable para el equipo rival. Él mismo pudo anotar el tercero desde el punto de penalti, pero Dani Simón se lo evitó.



Cuando ya moría la primera parte, en una gran jugada por la banda izquierda entre Iván Riveiro y Sergio Nanclares, este último fue derribado dentro del área, señalando el colegiado un claro penalti a favor del Dépor. Iván Moreno lo lanzó, a su izquierda, pero Dani Simón lo rechazó hacia delante, donde Sergi Segura fue más rápido que toda la defensa e introdujo el balón en la portería para colocar el 0-3.



Manolo Martínez trató de frenar la sangría durante el descanso, introduciendo tres cambios para virar el rumbo del partido, algo que no consiguió en el resultado pero sí en el juego. El Don Benito salió con otra intensidad del descanso y obligó al Dépor a retroceder, metiendo varios balones en el área de Álex Herrero. A cambio, los morados optaron por aprovechar los espacios que dejaba el conjunto extremeño a sus espaldas para buscar la velocidad de Iván Moreno.



Así fue como llegó el cuarto tanto, obra de Iván Moreno, que recibió el balón en la frontal del área de espaldas a portería, y con un control orientado se giró dejando atrás a los dos defensas que le acompañaban y batió por debajo al portero local. Con el 0-4, Gonzalo Ónega decidió dar entrada a Pablo Zotes, Tellechea y Fran Santano en lugar de Sergi Segura, Cheki e Iván Moreno, consiguiendo nuevas armas para aprovechar las transiciones deportivistas, cada vez más constantes.



Fran Santano avisó primero a los 65 minutos, en un centro de Tellechea desde la banda derecha que remató el atacante desde muy cerca, pero que se marchó rozando el poste. Dos minutos después, cazó un balón a la espalda de la defensa, y ante la salida del portero, la puso en la escuadra al primer toque con la pierna derecha. Un auténtico golazo que sirvió para redondear la mayor goleada de la temporada a domicilio.



Con el 0-5 el Don Benito volvió a lanzarse al ataque, frente a un Dépor que se divertía y combinaba con mucha libertad en tres cuartos de campo. Varias fueron las ocasiones para aumentar la diferencia, y el sistema volvió a cambiar con la entrada de Ablanque y Richi Souza en lugar de Dani Gallardo y Stevens. Tellechea o Fran Santano, que se encontró con el larguero, y no tuvieron fortuna en sus claras oportunidades.



La goleada la cerró Fran Santano a dos minutos del final, cabeceando en el segundo palo una falta puesta perfecta por Iván Riveiro. Cerró así su doblete y terminó con un partido que los morados supieron resolver en todo momento. Así terminó la temporada 2022/23 para el C.D. Guadalajara, un año de irregularidades en el que el equipo demostró su capacidad para terminar más cerca de los puestos de arriba que de los de abajo. El club, tras el ascenso logrado la temporada pasada, volverá a competir en la Segunda RFEF el próximo curso.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Don Benito: Dani Simón; Trinidad, Rafa Ortiz, Lolo Pavón, Guijarro (Josepe, 45′), Álex Herrera (Jorge, 63′); Lassina Campaoré, Álex López (Álvaro, 72′), Jose Espinar (Marckus, 45′), Álvaro García (Santana, 45′); Borja Domingo.



C.D. Guadalajara: Álex Herrero; Stevens (Ablanque, 67′), Gerar, Dani Gallardo (Richi Souza, 67′), Sergi Segura (Pablo Zotes, 60′); Cruz, Cheki (Tellechea, 60′), Darío García, Iván Riveiro; Nanclares e Iván Moreno (Fran Santano, 60′).



Goles: 0-1, Nanclares, minuto 16; 0-2, Iván Moreno, minuto 25; 0-3, Sergi Segura, minuto 45; 0-4, Iván Moreno, minuto 60; 0-5, Fran Santano, 67; 0-6, Fran Santano, 87.



Árbitro: F. Saez Vital (Comité Andaluz). Amonestó a Borja Domingo (50′) y Álex López (65′) del C.D. Don Benito y a Cruz (12′) del C.D. Guadalajara.