Vuelta al Escartín con la mochila llena de ayuda. El Dépor colaborará con la Cruz Roja en el partido de este fin de semana ante el Don Benito

miércoles 11 de enero de 2023 , 18:20h

El Club Deportivo Guadalajara, en colaboración con Cruz Roja Guadalajara, regalará una entrada general gratuita a todos los abonados que vengan a dejar material escolar durante la semana en las oficinas del estadio Pedro Escartín (Calle Julián Besteiro, 14).



Una vez que todos los niños y niñas han vuelto de las merecidas vacaciones de Navidad, hay algunas familias que tienen menos recursos para poder renovar el material escolar que se desgasta durante el año en el día a día de los alumnos. Es por eso que el Club facilitará una entrada a cada abonado que decida donar este tipo de material pensando en aquellas familias que no pueden hacerlo.



Desde Cruz Roja nos piden que, toda aquella persona que quiera colaborar con la causa, podrá hacerlo con:



Estuches

Lápices de colores

Mochilas

Rotuladores

Pinturas

Reglas

El estado del material debe ser en buenas condiciones para que otro niño o niña pueda disfrutarlo de igual o mejor manera. Esta promoción está hecha de manera exclusiva a abonados, no siendo posible beneficiarse de esta el día del partido. El horario de la oficina es de 10 a 14h y de 16:30 a 20:30h. El viernes 13 de enero será el último día para poder colaborar con la iniciativa. Además, el día del partido, miembros voluntarios de Cruz Roja estarán en la entrada para dar más información de todas las iniciativas que hacen y la posibilidad de hacerse socio de Cruz Roja.



Ayudar con esta iniciativa no nos supone mucho y para ellos, es importante.