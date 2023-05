Asenjo pide explicaciones al PSOE por posicionarse a favor del celador del Hospital de Guadalajara, condenado por agresión sexual, y no de la víctima y de su familia

La candidata a las Cortes de Castilla-La Mancha no entiende “cómo la única medida que se tomó fue cambiar al celador de planta” siendo en aquel momento el responsable de Gestión el señor Aurelio Zapata, hoy diputado nacional por el Partido Socialista

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 10 de mayo de 2023 , 17:33h

La portavoz del Comité de Campaña y candidata del Partido Popular a las Cortes de Castilla-La Mancha por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha pedido hoy “explicaciones inmediatas” a los responsables del Sescam de la Junta de Comunidades por los “hechos tan graves y lamentables” que hemos conocido a través de la prensa nacional. Asenjo se ha referido a la sentencia que condena a un celador del Hospital de Guadalajara a cuatro años de prisión por una agresión sexual a una joven paciente de 18 años que en 2020 estaba ingresada en el Hospital por un problema alimentario. “La joven contó lo ocurrido dos días después, sufrió una crisis de ansiedad y una caída que le provocó pérdidas dentales, y tras este incidente tan grave y lamentable hubo una denuncia y una sentencia conocida ahora en la que se condena al agresor sexual y también se condena al propio Sescam a pagar una cantidad por una responsabilidad subsidiaria”, ha manifestado Asenjo.



Entonces, ha relatado la candidata a las Cortes regionales, el entonces responsable de Gestión era el señor Aurelio Zapata, hoy diputado nacional por el PSOE, y “lo único que hizo al ser conocedor de los hechos, fue cambiar al celador de planta”. “Desde el PP pedimos explicaciones sobre qué es lo que ha pasado aquí, por qué el Sescam no se personó en esta denuncia, por qué no decidió denunciar los hechos, por qué decidió taparlos, por qué no se tomaron medidas contra este celador, contra este agresor sexual, y decidieron tapar todo, hacer oídos sordos y su única medida fue cambiar al celador de planta”, se ha preguntado la también portavoz del Comité de Campaña provincial.



Al mismo tiempo, Asenjo ha puesto el foco en la Consejería de Igualdad: “Qué pasa con la consejera de Igualdad de Page, Blanca Fernández, por qué no se persona en esta causa; no entendemos qué ha podido ocurrir, nos hacemos cruces con la actuación de esta lamentable situación que ha ocurrido en el Hospital, y por supuesto pedimos explicaciones al Partido Socialista porque no entendemos que no se posicionaran en su momento a favor de la víctima y de su familia, y sí lo hicieron con el agresor”.