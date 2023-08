El Grupo Popular pide a Torrecilla que el tiempo que dedica a insultar lo emplee en buscar soluciones al problema de agua en Córcoles

A raíz de las declaraciones del alcalde de Sacedón y diputado provincial llamando “carroñeros” a los diputados del PP tras su visita a Córcoles

viernes 11 de agosto de 2023 , 12:53h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, ha pedido al alcalde de Sacedón y actual diputado provincial “tranquilidad y mesura” en sus declaraciones plagadas de insultos y faltas de respeto hacia los diputados del Grupo Popular que visitaban este miércoles la localidad de Córcoles para interesarse por los problemas de restricciones de agua que sufren los vecinos.



García ha declarado que “no es de recibo que el máximo responsable de esta pedanía nos llame mentirosos o que no nos enteramos, puesto que nuestra visita consistió en reunirnos con vecinos de Córcoles quienes nos contaron de primera mano los problemas que están sufriendo, como él mismo pudo constatar ayer, y a partir de ahí, proponer soluciones a quienes tienen capacidad como es el caso del propio alcalde de Sacedón, ahora también en su doble vertiente de diputado provincial en el gobierno”. Así, “lo que es oportunista es que el máximo responsable de Córcoles, pedanía de Sacedón, se interese por el problema después de hacerlo los diputados provinciales del PP con su visita a los vecinos”.



Por ello, el portavoz del Grupo Popular ha pedido al alcalde, Francisco Pérez, “que no falte el respeto a los vecinos y que dedique ese esfuerzo y tiempo que malgasta en insultar, en trabajar para dar soluciones al problema”. En este sentido, Román García ha incidido en que “en cinco años, desde junio de 2018, el gobierno socialista de Pedro Sánchez no ha sido capaz de completar la parte de la obra de la tubería de Morillejo que erradicaría el problema de falta de agua”, por ello “pide al alcalde y diputado provincial que ejerza su responsabilidad y trabaje para que todas las administraciones colaboren y se impliquen en dar una solución definitiva” porque “es intolerable que uno solo de los pueblos ribereños tengan problemas para tener agua para beber”.



En este sentido, recuerda la satisfacción que mostraba el propio Torrecilla en 2018 cuando hacía declaraciones en las que destacaba el supuesto compromiso del Gobierno socialista de reactivación de las obras de abastecimiento de Morillejo, que podrían estar acabadas antes de mayo de 2019, decía. La conexión sigue sin ejecutarse y precisamente en este mismo momento la pedanía de Córcoles se encuentra en la situación mencionada y también otras localidades como Chillarón del Rey o pedanías de Huete también sufren problemas serios de abastecimiento de agua.



Por último, Román García ha asegurado que “aunque le moleste al diputado provincial del PSOE, esta será la tónica de trabajo del Grupo Popular durante este mandato: interesarse por los problemas de los vecinos de nuestros pueblos, de todos, y proponer soluciones”.