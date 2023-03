Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Núñez con Feijóo en Guadalajara dice que colocará a Castilla-La Mancha entre las principales regiones europeas para construir un futuro de oportunidades y crecimiento “para todos”

En el acto de presentación del programa marco nacional del PP, junto al presidente Alberto Núñez Feijóo

REDACCION

domingo 26 de marzo de 2023 , 19:22h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido que su estrategia al frente del Gobierno pasará por colocar a Castilla-La Mancha “entre las principales regiones europeas” para construir un futuro de oportunidades y crecimiento para la Comunidad Autónoma, por lo que ha pedido al conjunto de los castellanomanchegos que “se unan” al proyecto de cambio político que representa el Partido Popular.



Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en la clausura de la presentación del programa marco nacional del PP para las elecciones autonómicas y municipales en Guadalajara, donde ha incidido en que “ilusión, cambio tranquilo, gobernar juntos, nuevas oportunidades, moderación, compromiso y orgullo por nuestra tierra, su gente y sus tradiciones” son palabras que “contienen sentimientos, proyectos e ideas que definen lo que siento y lo que quiero para mi tierra”.



El presidente regional del PP ha apostado por un “cambio sereno para Castilla-La Mancha porque merecemos algo mejor de lo que tenemos”. “Mejor sanidad, más oportunidades, más transparencia y menos palabrería” porque los castellanomanchegos están cansados de “mirar a su alrededor anhelando tener lo que otros tienen hoy y oír a nuestros gobernantes las mismas excusas en forma de reproches y agravios frente a quienes han sabido ganarse una mejor posición”.



“Creo en la alianza de igual a igual con otras regiones para intentar afrontar juntos nuevos retos y conseguir mejores condiciones de vida”, ha destacado, rechazando el “fraccionamiento del país, en el que se plantean las cosas siempre frente a otros”.



Núñez ha destacado que la obligación de todos los cargos del PP es ganar en todas las autonomías, los ayuntamientos y las diputaciones para “iniciar el camino de la regeneración democrática de España”. “Y nuestro fin último es llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa, por el bien de todos los españoles”, ha afirmado.



El presidente regional del PP ha aseverado que Núñez Feijóo es un “líder con los pies en el suelo y con la mirada puesta en el futuro, con las manos abiertas y con una fe en este país inquebrantable”, por lo que ha añadido que el PP “nunca traicionará a su gente a cambio de seguir en el Gobierno porque, por encima del poder, está España”.



Núñez ha lamentado que el resto de partidos que concurren a las elecciones “o bien traicionan sus principios a cambio del poder o aprovechan su posición para chantajear a los débiles, con el objetivo último de romper España”.



LA SITUACIÓN ACTUAL EN CASTILLA-LA MANCHA



El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha recordado que la región “está a la cola de los indicadores sociales y económicos de España”. Así, es la cuarta región más pobre y con peor nivel de vida de toda España, es la tercera región con peor renta media por hogar de todo el país, tiene el quinto peor dato de paro de toda España, es la región donde, porcentualmente, hay más mujeres paradas de toda España, es una de las cuatro regiones españolas con mayor riesgo de pobreza y es la sexta con mayor índice de miseria del país.



Además, en Castilla-La Mancha se encuentran en pobreza severa un total de 244.000 personas, es una de las tres Comunidades Autónomas cuyos ciudadanos realizan un mayor esfuerzo fiscal, es la quinta región menos competitiva de toda España,



Núñez ha hecho referencia a la previsión de crecimiento de Castilla-La Mancha en 2023 siendo una de las cinco peores de toda España; además, mientras Madrid es la región que más empresas gana, Castilla-La Mancha es una de las cinco que más pierde y es la región que cuenta con 149.284 autónomos, 943 menos que el año pasado y hay 3.337 empleados por cuenta ajena.



LA SITUACIÓN SANITARIA “ES MUY MALA”



En cuanto a la situación sanitaria de Castilla-La Mancha, el presidente regional del PP ha señalado que el “caos y el colapso hospitalario es tan preocupante que los médicos denuncian que los tiempos de demora y de espera en los pasillos oscilan entre las 24 y las 72 horas”.



Igualmente, hay un aumento general de las listas de espera, puesto que, a la ya existente, hay que sumar a aquellos pacientes que no son citados por la existencia de agendas cerradas, lo que son “pacientes que no computan en ningún sitio”.



Núñez ha recordado su propuesta sanitaria para recuperar la Carrera Profesional Sanitaria, ya que los profesionales de la región son los únicos que aún no la han recuperado; para poner en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera y para modernizar la Atención Primaria.



También en el ámbito social, Núñez tiene previsto garantizar la viabilidad del Tercer Sector, ya que se ha comprometido con todos los colectivos a garantizar su financiación y actualizar los precios de la concertación.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que en los últimos años se ha dedicado a recorrer la región a escuchar uno por uno a todos los colectivos y a los ciudadanos para hacer un diagnóstico lo más acertado posible para construir “un proyecto de presente y de futuro”.



“Pretendo firmar un contrato con la sociedad. Será un contrato con los castellanomanchegos, porque tengo el firme compromiso de gobernar en coalición con ellos”, ha incidido, ya que quiere “poner en marcha estas propuestas en cuanto llegue al Gobierno”. “Y no me olvidaré de seguir escuchando a mis paisanos y compartiendo propuestas con ellos”.



PROPUESTAS PARA EL FUTURO DE LA REGIÓN



Núñez ha dicho que los castellanomanchegos no quieren que los armonicen fiscalmente, sino que quieren que sus gobernantes “lleguen a acuerdos para bajar los impuestos”. “Pretendo aprobar una Ley para romper barreras burocráticas y que los castellanomanchegos puedan desarrollar todos los proyectos empresariales que tienen en su cabeza”.



Además, se ha comprometido a poner en marcha un mecanismo que coordine todas las acciones que hoy se pierden entre un sinfín de organismos. “Tenemos que estar para guiar y ayudar a nuestro tejido empresarial a que crezca y se desarrolle; no estamos para poner trabas, exigir mil requisitos y mandarlos de ventanilla en ventanilla”, ha asegurado.



“Y también es necesario realizar una reforma integral que ataje de una vez las continuas enmiendas, modificaciones y actualizaciones de las leyes existentes en materia de gestión y ordenación del territorio. Son un continuo parche que terminan funcionando como obstáculo al desarrollo, cuando deben ser herramientas que lo favorezcan”, ha afirmado el líder de los ‘populares’.



Además, es necesario reordenar la Ley del Suelo, la de la Vivienda, la de proyectos prioritarios, la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, “para evitar la inseguridad jurídica que hay hoy en esta tierra a la hora de acometer cualquier iniciativa a la que afecten estas normas”.



“Y pretendo apostar firmemente por la digitalización. No me resigno a que se desaprovechen todas las oportunidades que nos ofrecen las sucesivas transformaciones tecnológicas que impulsa Europa”, ha añadido.



Por eso, impulsará la digitalización de la empresa y la economía; la de la Administración y los servicios públicos; la de las habilidades digitales y, finalmente, la de las infraestructuras digitales.



“Quiero atraer las industrias tractoras de la digitalización y facilitar a las grandes multinacionales del sector a abrir en nuestro territorio centros regionales para desarrollar su negocio”. Para ello, mediante acuerdos con las regiones vecinas, y con el impulso de un Gobierno nacional presidido por Alberto Núñez Feijóo, se creará un entorno con bajos impuestos y bajas cargas administrativas.



Por último, ha asegurado que trabajará para que el agua “deje de ser un elemento bélico” para pasar a ser un elemento de riqueza y crecimiento para Castilla-La Mancha en el marco de un Plan Hidrológico Nacional.