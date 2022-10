El Dépor pelea pero cae ante un efectivo Villanovense (0-2)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 25 de octubre de 2022 , 07:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Deportivo Guadalajara concedió su tercera derrota consecutiva en un difícil partido en Fuente de la Niña en el que, a pesar de dominar la primera parte, no logró concretar y terminó cayendo 0-2 por dos tantos anotados en corto espacio de tiempo durante la segunda mitad. Los de Gonzalo Ónega lo intentaron por todos los medios pero el gol no llegó y no pudieron romper así su mala racha de cara a portería.



En el once inicial el técnico madrileño apostó por Dani Gallardo y Álvaro Santiago junto a Ablanque, con el centro del campo que tan buen rendimiento dio el curso pasado (Darío García, Cheki e Iván Riveiro) y con los regresos de Stevens y Tellechea tras estar de baja por lesión y sanción respectivamente. Además, antes de empezar el partido se lanzaron al campo globos rosas para conmemorar el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que tuvo lugar durante la semana. Desde el principio el Dépor se hizo con el control de la posesión y encerró al Villanovense, que defendió ferozmente su área, especialmente ante los centros que fueron llegando desde banda derecha, con un Stevens muy activo. Iván Moreno dio un aviso a los 14 minutos, con un remate desde dentro del área que Lázaro salvó con una gran intervención, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego.



Javier Ablanque y Álvaro Santiago también pusieron en aprietos a los extremeños antes de que llegara la ocasión más clara del partido, un saque de esquina que Tellechea peinó en el primer palo y que Dani Gallardo se quedó a escasos centímetros de empujar a portería vacía. El propio delantero morado lo intentó dos veces más antes del descanso, pero sin fortuna. El inicio de la segunda mitad parecía tener la misma dinámica: un Dépor dominador y un Villanovense esperando a salir al contragolpe y repeliendo los ataques locales, pero a los cinco minutos todo cambió.



En una jugada sin aparente peligro inminente, el lateral derecho de los extremeños, Samu Hurtado, se sacó un zapatazo lejanísimo que se coló por toda la escuadra y ante el que nada pudo hacer Álex Herrero. Fue el primer disparo a portería del Villanovense en todo el partido, y cambió por completo el escenario. El Dépor intentó reponerse rápido cargando el área rival con muchos hombres en una jugada que terminó con un disparo alto de Iván Moreno, pero poco después llegó el segundo. Tras una pérdida morada en salida de balón, el equipo visitante armó un ataque perfecto en el que Sillero filtró un balón para que Ohemeng, desde dentro del área, definiera al primer toque y pegado al palo para hacer el definitivo 0-2.



Con dos goles de desventaja, el Dépor se lanzó a por todo, y Gonzalo Ónega dio entrada a Nanclares, Robert y Morcillo en un triple cambio, así como a Fran Santano varios minutos después. El Villanovense se centró en defender su área mientras los morados estrecharon el cerco y colgaron muchos balones, pero ni los remates de primeras ni las segundas jugadas le favorecieron al conjunto alcarreño, que vio cómo sus intentonas se estrellaban en un Lázaro muy atento y en una defensa muy sólida. La ventaja extremaña pudo incluso ser mayor en una contra en la que Ohemeng le sirvió un balón dentro del área a Guille Perero, pero apareció Álex Herrero con una gran intervención que mantuvo en el partido a un Deportivo Guadalajara que nunca perdió la fe en la adversidad.



Sin embargo, el pitido del árbitro confirmó la tercera derrota de la temporada para un Dépor que se encuentra inmerso en una mala dinámica que intentará solventar la próxima semana en un duro partido a domicilio frente al C.P. Cacereño.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Álex Herrero; Stevens, Dani Gallardo (Robert, 65′), Ablanque (Fran Santano, 83′), Álvaro Santiago (Morcillo, 65′), Sergi Segura; Darío García, Cheki (Nanclares, 65′), Iván Riveiro; Iván Moreno y Tellechea.



C.F. Villanovense: Lázaro; Samu Hurtado, Javi Sánchez, Adri Escudero, Parejo; Javi Pérez (Tapia, 64′), Andi (Mario González, 73′), Pajuelo; Óscar (Guille Perero, 45′), Ohemeng (Dan Ojog, 86′) y Sillero (Víctor, 73′).



Árbitro: V. Acosta Bernal (Comité Murciano). Amonestó a Ablanque (72′) y a Morcillo (90′), del C.D. Guadalajara y a Andi (38′) y Tapia (45′) del C.F. Villanovense.



Goles: 0-1, Samu Hurtado, minuto 51; 0-2, Ohemeng, minuto 59.