UP pide al Defensor del Pueblo investigar las listas de espera sanitarias "por la presunta MANIPULACION" en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 15 de abril de 2023 , 18:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Unidas Podemos en la región ha presentado este viernes en la sede del Defensor del Pueblo una solicitud para que se investigue "la presunta manipulación de datos oficiales de las listas de espera en la sanidad de Castilla-La Mancha".



La coalición progresista ha recordado que "además de los daños a la salud de los castellanomanchegos, todas las pruebas que las trabajadoras del Sescam nos han facilitado indican que se habría incumplido la ley de Garantía de la Atención Sanitaria la cual establece tiempos máximos de atención al paciente" y muestra de ello fue "la negativa de los y las informáticos del Sescam a realizar estos trabajos por sus implicaciones éticas".



En la presentación de dicha solicitud han estado el candidato a la Presidencia de la Junta por Unidas Podemos, José Luis García Gascón, acompañado del portavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández.



Junto a ellos han estado el coordinador de IU CLM, Juan Ramón Crespo y la coordinadora de Alianza Verde CLM, Gracia Monge, tal y como ha informado la coalición en nota de prensa.



En declaraciones a los medios, el líder de la coalición progresista ha manifestado que "lo que podría estar ocurriendo afecta a todos los castellanomanchegos y castellanomanchegas" y ha afirmado que "con la salud de la gente no se puede jugar".



"NO ESTÁN SIENDO TRANSPARENTES"



"Ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha dice que todo ha sido un fallo humano, lo que evidencia que no están siendo transparentes", declaran.



García Gascón ha recalcado que "seguimos adelante con nuestra denuncia de la situación de las listas de espera, ya lo llevamos ante el Congreso de los Diputados y vamos a seguir llevándolo a las instancias que sean necesarias hasta llegar al final".



"Como Page sigue sin crear la Comisión de Investigación y los sanitarios dicen que el buzón B sigue funcionando para que no se emitan primeras citas a más de 90 días de espera, seguimos solicitando una investigación sobre esta posible manipulación de los datos oficiales con fines electoralistas", ha señalado.



Además, el candidato a la Presidencia ha añadido que "también es gravísimo que Page haya destinado este año 184 millones de euros de todas y todos los ciudadanos de la región a financiar la sanidad privada", subraya.



FERNÁNDEZ: "NO SE PUEDE PERMITIR"



Por su parte Pablo Fernández señala que "lo que está ocurriendo en CLM no se puede permitir y que por ello Unidas Podemos CLM está haciendo lo posible para que se esclarezca la verdad".



Por su lado, el coordinador general de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha lamentado que "el silencio del Gobierno Regional tan solo acrecienta las dudas que hay con respecto a la posible manipulación de las listas de espera". "Por ello hoy nos hemos visto obligados a acudir al Defensor del Pueblo para garantizar los derechos de los ciudadanos y Unidas Podemos no va a parar hasta conocer la verdad".



Asimismo, Gracia Monge ha declarado que "la manipulación de datos y la falta de transparencia es muy grave y es preciso que conozcamos la realidad de las listas de espera para poder aplicar las medidas correctoras correspondientes".



Gascón ha querido finalizar expresando que Unidas Podemos ha trabajado y lo va a seguir haciendo "para recuperar la carrera profesional sanitaria, dignificar el trabajo del personal sanitario, aumentar la financiación y las plantillas y reivindicar las reclamaciones de mejora de sus condiciones laborales porque es la clave para recuperar la sanidad pública".



"El 28M nuestra región tendrá un cambio progresista con la entrada de Unidas Podemos conformando una coalición progresista", ha remarcado.