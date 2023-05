El PP señala que Page ha instaurado “un mecanismo de maquillaje para conseguir que las comparativas con otras regiones den mejores datos que los actuales”

Exige explicaciones a Page ante su manipulación en las listas de espera sanitarias en CLM

viernes 05 de mayo de 2023 , 18:18h

El director de Campaña del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Manuel Borja, ha tachado como “miserable, vomitivo e inhumano” que Emiliano García-Page haya ordenado ocultar pacientes de las listas de espera sanitarias de la Comunidad Autónoma.



Así lo ha indicado, en rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha vuelto a reclamar explicaciones a Page ante su manipulación de las listas de espera sanitarias, ya que se trata de un hecho “extremadamente grave”.



Borja ha recordado que, a través de un email enviado a los hospitales, centros de salud y consultorios médicos, se comunicaba que los pacientes con una demora superior a los 90 días serían trasladados a un sistema de recuento de listas de espera “de forma distinta”.



Un cambio que consiste en que el sistema informativo ‘Mambrino’ ya no ofertará una cita para entregar al paciente con una demora superior a los 90 días y, si no hay citas disponibles con menos de 90 días de demora, el sistema abrirá automáticamente una opción de registro en una lista de espera de consultas externas.



“El Gobierno de Page acaba de instaurar un mecanismo de maquillaje para conseguir que en las comparativas con otras regiones se dé a Castilla-La Mancha unos datos mejores que los actuales”, ha incidido, pero ha lamentado que esto “no soluciona el problema de las listas de espera en Castilla-La Mancha”.



Para el director de Campaña del PP-CLM, lo “más repugnante de este asunto” es que los pacientes ahora mismo están sufriendo “más si cabe un retraso aún mayor” y la solución es “venga usted la semana que viene que le apuntamos en lista de espera”.



Borja ha destacado que Castilla-La Mancha tiene una lista de espera oficial “que no es la real” de 87.357 pacientes, una lista de espera quirúrgica de 33.458 pacientes, de consultas externas de 47.306 pacientes y de 6.593 pacientes en pruebas diagnósticas.



Así, tras 8 años de gobierno de Page, la lista de espera, en lugar de bajar, ha subido, ya que en 2015 había 32.906 pacientes esperando y ahora hay 33.458.