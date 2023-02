El PP de CLM pide a Page que explique la “manipulación” de las listas de espera sanitarias

domingo 26 de febrero de 2023 , 19:45h

El portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha exigido explicaciones al presidente regional, Emiliano García-Page, por lo que ha calificado de “manipulación en los datos de las listas de espera sanitarias”, ya que, asegura, “ha dado orden para que se saquen pacientes de las mismas”.



Así lo ha expresado durante su asistencia al XVIII Campeonato Open Territorial de Piragüismo de Castilla-La Mancha en Las Herencias (Toledo), donde ha tachado este hecho como “vergonzoso”, ya que el Ejecutivo autonómico está creando “segundos apartados de pacientes con una mayor duración en las listas de espera y que no aparezcan en el sistema”, según han informado los ‘populares’ en nota de prensa.



Todo esto contrasta, ha recordado, con el compromiso del presidente regional del PP, Paco Núñez, “que el pasado lunes se comprometía ante notario a poner en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera, recuperar la Carrera Profesional Sanitaria o modernizar la Atención Primaria”.



Serrano ha lamentado que el deterioro de la sanidad en Castilla-La Mancha durante la legislatura ha sido “más que comprobable y constatado”, ya que García-Page, “en lugar de dedicar recursos materiales y humanos para atajar los malos datos de las listas de espera, se dedica a maquillar y falsear las listas para que no sean tan vergonzosas”.



Así, el portavoz del PP regional se ha referido a esta noticia que ha sido publicada en un medio nacional, con pacientes que “temen por su vida porque no tienen cita hasta el año 2024”. “Requerimos al Gobierno de Castilla-La Mancha explicaciones urgentes y que atienda como es debido a una población que necesita una sanidad de primer orden y no en constante deterioro”, ha exigido.



De otro lado, Serrano ha recordado que el Centro de Tecnificación de Piragüismo en Las Herencias lleva siendo prometido por el PSOE desde el año 2010 y “ante el fin de esta legislatura, volverá a ser incumplido”.



“Page votó en contra de una enmienda del PP de 500.000 euros para comenzar las obras de estas instalaciones que nos harán punteros en España para acoger pruebas de alto nivel y entrenamientos de equipos y selecciones españoles y europeos”, ha lamentado.



Para Serrano, es fundamental porque el piragüismo “tiene un potencial tremendo para Talavera de la Reina, Las Herencias, y toda la zona”.