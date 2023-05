Patricio: “Paco Núñez va a transformar Castilla-La Mancha aprovechando las oportunidades y asumiendo nuevos retos”

Según las previsiones de la AIREF, nuestra región crecerá por debajo de la media nacional en este 2023, ha dicho la portavoz del Partido Popular

viernes 05 de mayo de 2023 , 14:05h

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, se ha referido hoy en rueda de prensa a la estimación de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) sobre el crecimiento del PIB en nuestra región para 2023 “que será menor que el de la media nacional”; así, “con un 3,5% quedará por debajo de la media nacional situada en un 3,8%, y por debajo de las vecinas comunidades de Madrid y Andalucía”. Esta es la situación que se vive en Castilla-La Mancha, “donde se le pueden expropiar las tierras a sus legítimos dueños si la administración considera que no cumplen una función social; una auténtica barbaridad propia de gobiernos comunistas”, una región que “necesita el cambio de ciclo que llegará el próximo 28 de mayo de la mano del Partido Popular, liderado por Paco Núñez”, ha dicho María Patricio.



Frente a esto, el presidente del PP ha manifestado que Castilla-La Mancha es una tierra “eminentemente agrícola y ganadera, que además está orgullosa de serlo” y, por ello, ha apostado por proteger todo el desarrollo del sector primario y la "potencialidad de los productos" para que de forma coordinada y canalizada se pueda mejorar la riqueza y las oportunidades de la región. Por ello, entre otras cosas, Núñez no dejará que en el vino aparezca que es un producto peligroso para la salud porque “es santo y seña” de nuestra región; tanto es así que ya ha dicho que “peleará para que en ninguna etiqueta aparezca que es nocivo”.



Además, ha recordado la portavoz del PP provincial, “Castilla-La Mancha es la región donde más se espera para una consulta, una prueba diagnóstica o para una intervención quirúrgica, todo ello con unas listas de espera manipuladas, es decir, los datos reales serán aún peores de los que conocemos. Es una auténtica vergüenza”. “¿Y qué hace Page ante esto?, se ha preguntado Patricio, “anunciar una ley para reducir las listas de espera cuando ya no se pueden tramitar nuevas leyes”. “El PSOE-CLM intenta tapar, de esta forma, con mentiras y engaños, y por puro cálculo electoral, sus ocho años de nefasta gestión sanitaria”, ha apuntado añadiendo que “este es el aval con el que se presenta Emiliano García Page y el PSOE-CLM a las próximas elecciones que tendrán lugar en poco más de tres semanas. La falta de liderazgo de Emiliano García Page hace perder muchas oportunidades de crecimiento a nuestra región, claramente no es el presidente que Castilla-La Mancha merece”.



Patricio ha manifestado que “Page es el presidente del paro, de los salarios bajos, de los escándalos relacionados con corrupción, de las leyes que permiten expropiar tierras a agricultores, de las listas de espera desbocadas, el presidente de las promesas incumplidas y los anuncios electoralistas, del silencio cómplice ante leyes injustas, el presidente del conformismo y la resignación”.



Mientras, “el PP tiene un proyecto que engloba ilusión, trabajo y colaboración; un proyecto que conoce nuestra región porque durante estos cuatro años hemos recorrido cada rincón de nuestra tierra y hemos escuchado activamente a los castellanomanchegos y se han recogido las demandas y necesidades de los ciudadanos, ideas que están plasmadas en las 2244 medidas que componen nuestro programa de gobierno”.



Patricio ha finalizado que “el próximo 28 de mayo, cuando los ciudadanos hagan presidente de nuestra región a Paco Nuñez, podrá llevar a cabo una gestión política que va a transformar Castilla-La Mancha y que va a permitir aprovechar oportunidades y asumir nuevos retos”.