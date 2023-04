El Dépor no baja el ritmo y golea con autoridad al Racing de Alcázar (0-5)

lunes 24 de abril de 2023 , 08:02h

El Deportivo Guadalajara continúa con su racha espectacular en la segunda vuelta y volvió a sumar de tres puntos en un sólido partido frente al Racing de Alcázar. Las de Alberto Mendoza, a pesar de visitar al cuarto clasificado, no se vieron sorprendidas por la situación y resolvieron el encuentro por la vía rápida, con dos goles de Nerea Márquez en los primeros 20 minutos para resolver el partido. Después Clau hizo tanto el tercero, en la primera parte, como el cuarto, con una vaselina impecable, y el 0-5 final lo consiguió Lucía Mamajón rematando de volea desde dentro del área tras un saque de esquina.



Las alcarreñas salieron con Charo en portería, regresando a la portería tras un tiempo fuera, una línea de tres centrales con Teresa, Chiqui y Lucía Lozano y dejando los carriles en manos de Marina y Zamorano, que fueron dos puñales por las bandas. En la sala de máquinas, Andrea, Nerea Márquez y Lucía Rumi llevaron la manija del partido, quedando el ataque para Clau y Lucía Mamajón. A pesar de que la pasada semana se cortó la racha de diez victorias consecutivas del Dépor, las moradas salieron a por el partido desde el primer momento, conscientes de que las opciones que tienen de subcampeonato pasaban única y exclusivamente por conseguir una victoria.



Los primeros minutos fueron de igualdad, con un Racing de Alcázar que quiso ir a por el partido y que incluso dispuso de una falta desde tres cuartos de campo en los primeros minutos que envió por encima de la portería de Charo. Clau fue la primera en avisar, pero el Dépor rompió el partido entre el minuto 15 y el 20. Ahí apareció Nerea Márquez con dos latigazos seguidos para poner un 0-2 que fue una losa demasiado grande para el rival. En el primero de ellos, la portera repelió un centrochut de Zamorano desde la izquierda y la pelota le quedó en la frontal del área a la centrocampista. En el segundo, llegó desde atrás y no dudó en sacarse un disparo que entró pegado al travesaño por debajo. Lucía Rumi estuvo a punto de emularla poco después, pero su disparo se fue rozando el palo.



Poco antes del descanso, Clau hizo el tercero definiendo a la perfección un mano a mano tras un pase de Zamorano en un contragolpe. Tras el paso por vestuarios, el Dépor no quitó el pie del acelerador y siguió apretando, aunque sus muchas oportunidades no se tradujeron en goles. Alberto Mendoza dio entrada durante el segundo tiempo a Elena, Brenda y a la jugadora del filial Ana Aranda, aprovechando para dar descanso a Teresa, Lucía Rumi y Lucía Lozano. Incluso pudo tener un penalti a favor el conjunto alcarreño después de que Zamorano fuese derribada por la portera, pero el asistente marcó posteriormente posición antirreglamentaria de la atacante.



El cuarto gol fue obra de Clau, que aprovechó un buen pase por arriba, le ganó la espalda a las centrales y resolvió ante la salida de la portera con una vaselina impecable. La delantera cerró así su doblete y apagó cualquier conato de reacción de un Racing que terminó con diez jugadoras, pues una de sus delanteras fue expulsada tras protestar una decisión arbitral. El partido lo cerró Lucía Mamajón tras un saque de esquina que ella misma provocó en un mano a mano donde no pudo anotar. El centro lo puso Nerea Márquez y, tras un bote dentro del área, enganchó el balón Mamajón con una volea que superó por alto a la guardameta.



Así concluyó el partido del Deportivo Guadalajara, que ahora tendrá dos partidos para cerrar la temporada. El próximo será el que ponga el punto y final al año futbolístico en casa frente al Fundación Albacete ‘C’.



FICHA TÉCNICA:



U.D. Racing de Alcázar: Mónica; Elsa, Villarejo, Lidia (Lucía, 71′), Elena, Laura (Paula, 53′); Celia, Andrea; Marta (María, 82′), Ana y Beatriz (Valentinova, 82′).



C.D. Guadalajara: Charo; Lucía Lozano (Ana Aranda, 69′), Chiqui, Teresa (Elena, 55′); Marina, Andrea, Nerea, Lucía Rumí (Brenda, 63′), Zamorano; Lucía Mamajón y Clau.



Goles: 0-1, Nerea, minuto 15; 0-2, Nerea, minuto 18; 0-1, Clau, minuto 43; 0-1, Clau, minuto 63; 0-2, Lucía Mamajón, minuto 86.