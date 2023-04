Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

El Dépor no puede con la gran efectividad del Atlético de Madrid ‘B’ (1-4)

lunes 24 de abril de 2023 , 12:38h

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Derrota de Deportivo Guadalajara en el Pedro Escartín frente al Atlético de Madrid ‘B’. Los morados fueron dominadores en muchas de las facetas del juego, generaron gran cantidad de oportunidades e incluso se encontraron hasta en dos ocasiones con los postes, pero fueron los visitantes los que demostraron por qué han estado toda la temporada luchando por los primeros puestos. El filial colchonero realizó un ejercicio espectacular de defensa, presión y pegada que le hizo adelantarse a los diez minutos en el marcador y con el que penalizó al Dépor prácticamente en cada llegada al área rival, consiguiendo un resultado de 1-4.



Los once elegidos por Gonzalo Ónega fueron exactamente los mismos que frente al Unión Adarve la pasada semana, repitiendo Gerar en el puesto de lateral izquierdo. El partido, disputado en una mañana de domingo espléndida en lo climatológico, fue también una fecha especial, el Día de la Cantera, que congregó a 4.928 espectadores, la mejor entrada de la temporada en Segunda RFEF. La fiesta pudo comenzar bien pronto, pues a los 20 segundos de partido el Dépor sorprendió a los visitantes, con una acción colectiva en la que Iván Riveiro centró al área y Cheki, entrando desde segunda línea, cabeceó dentro del área, obligando a Álex Iturbe a realizar una gran intervención para salvar a su equipo.



El Dépor salió a tener el balón y encerrar a su rival, consiguiendo tener mucho el balón en tres cuartos de campo, jugando con libertad y con mucha actividad de prácticamente todo el equipo en las acciones de ataque. Sin embargo, a los once minutos llegó el primer mazazo. Samu Pérez entregó un balón comprometido a Stevens, al que encimaron tres jugadores rojiblancos, que le robaron el balón en la frontal del área. Calatrava no dejó pasar la oportunidad y, con la zurda, cruzó el balón, que entró pegado al palo, siendo imposible para el portero. Trató de reponerse el Dépor, pero de nuevo el Atlético estuvo cerca de penalizar en otro contragolpe que terminó con un cabezazo abajo de Carlos Martín que obligó a Samu Pérez a hacer una gran intervención.



Poco a poco fueron recuperando el nivel del principio los de Gonzalo Ónega, que volvieron a avisar con un cabezazo de Morcillo desde la frontal del área que se fue por arriba. El propio delantero deportivista fue protagonista poco después en la mejor ocasión de la primera parte para el Dépor. En una presión espectacular, robó el balón en el lateral del área y sirvió un centro raso a la llegada desde atrás de Iván Riveiro, que le pegó de primeras con la mala fortuna de que se encontró con el larguero.



Cheki, Morcillo o Fran Santano pudieron igualar la contienda en la primera mitad, pero el equipo de Gonzalo Ónega se encontró con un Iturbe muy acertado y una defensa a un gran nivel. Así se llegó al tiempo de descanso, en el que los protagonistas fueron los niños y niñas de las categorías inferiores del Deportivo Guadalajara, que desfilaron por el césped del Pedro Escartín para llevarse la ovación del público y hacerse una histórica foto de familia.



Tras la reanudación, el partido siguió por la misma línea, con el Dépor intentando remontar a través de ser dominador y el Atlético de Madrid jugando a hacer transiciones rápidas y sirviéndose de la calidad de los jugadores de ataque, que se mostraron muy enchufados durante todo el partido. Tras la reanudación, el primero en avisar fue Diego Bri, que desde el lateral del área sacó un latigazo a la escuadra que consiguió repeler Samu Pérez con una parada de muchísimo mérito. El Dépor en la segunda parte combinó con velocidad y criterio, llegando a embotellar a sus rivales. Iván Riveiro fue muy protagonista con el balón, y la brega de Fran Santano, Morcillo y Tellechea le sirvieron a los alcarreños para ganar muchos balones aéreos y segundas jugadas con las que empezar a atacar.



Pero cuando mejor estaba el Dépor, un pase por arriba del lateral encontró en carrera a Guerrero, que llegó hasta línea de fondo y sirvió un pase raso a la llegada desde segunda línea de Carlos Martín, que con un solo toque superó a toda la nube de piernas de ambos equipos que había dentro del área y cruzó el balón para ponerlo donde era imparable para Samu Pérez. El gol le afectó a los morados, que tardaron varios minutos en volver a encontrar su mejor nivel.



Gonzalo Ónega dio entrada a Darío García e Iván Moreno para intentar complementar el equipo con dos jugadores de mucho nivel, y de hecho se pudo meter el equipo alcarreño de nuevo en el partido, pero de nuevo la diferencia en la pegada marcó la diferencia. En una gran acción del malagueño por la banda derecha, jugador puso un centro al segundo palo, donde Morcillo remató y se la cruzó bien a Iturbe, pero un defensa salvó la acción bajo palos cuando ya se colaba en la portería. Guille Thompson, Nanclares y Chupi fueron los otros futbolistas a los que introdujo el técnico madrileño, aunque no consiguió darle la vuelta al choque.



El tercero llegó a diez minutos del final, en una acción que peinó Dani González y que Diego Bri condujo hasta la frontal del área, donde sirvió para un Carlos Martín que, de manera espectacular, definió marchándose de varios hombres y sacándose de la manga un derechazo inapelable que entró pegado al poste. Ahí sí que respondió el Dépor, que sacó el pundonor que le caracteriza y se colocó 1-3 en una jugada individual de Iván Moreno, que recibió de Samu Pérez y, tras superar a todo el que le salió a su paso, golpeó con la pierna izquierda en un disparo que fue imparable para Iturbe.



En el tiempo de descuento llegó el último gol del partido. Ethyan hizo el 1-4 final con un remate de primeras dentro del área, prácticamente en mano a mano, tras una asistencia de Carlos Martín. De nuevo pudo recortar el Dépor, pero no tuvo fortuna. La última acción del partido fue un lanzamiento de falta de Iván Riveiro que, tras golpear en un jugador visitante, se estrelló en el poste.



Así concluye el penúltimo partido de la temporada en el Pedro Esacrtín, un choque en el que el marcador no reflejó lo que se vio en el juego, pero donde la pegada en las áreas marcó la diferencia. Ahora los morados tendrán que viajar a Málaga para enfrentarse al Estepona el domingo 30 de abril a las 12:00 horas.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Ablanque, Richi Souza (Chupi, 81′), Gerar; Cruz (Nanclares, 81′), Cheki (Darío García, 56′), Iván Riveiro; Tellechea (Iván Moreno, 56′), Fran Santano (Guille Thompson, 71′) y Morcillo.



Atlético de Madrid ‘B’: Álex Iturbe; Sergio Díez, González, Kostis, Joel Arumí; Gismera (Assan, 74′), Guerrero (Alber, 81′), Calatrava (Miguélez, 87′); Diego Bri, Carlos Martín y Dani González (Ethyan, 81′).



Goles: 0-1, Calatrava, minuto 11; 0-2, Carlos Martín, minuto 63; 0-3, Carlos Martín, minuto 79; 1-3, Iván Moreno, minuto 84; 1-4, Ethyan, minuto 90.



Árbitro: D. Recio Moreno (Comité Navarro). Amonestó a Cruz (55′), Iván Moreno (62′) y a Nanclares (73′) del C.D. Guadalajara y a Assan (90′) y Joel Arumí (90′) del Atlético de Madrid ‘B’.