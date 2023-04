El PP considera que el gobierno PSOE+Cs ha sido “nocivo” para la ciudad de Guadalajara que “no merece más Alberto Rojo”

viernes 14 de abril de 2023

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha resaltado la labor de todos los concejales como una “oposición seria y responsable, con propuestas en positivo pero también con crítica cuando se ha requerido”



Carnicero dice que “el señor Rojo es el alumno aventajado de Sánchez” porque “los dos tienen los mismos talantes democráticos, a los dos dirigentes les importa más su imagen personal que la nación o la ciudad y los dos están hundiendo uno a España y otro a Guadalajara”



La candidata a la Alcaldía, Ana Guarinos, afirma que el socialista “Rojo está pidiendo una ‘segunda oportunidad’ como los malos estudiantes” incidiendo en que “a la vista de todos estos años el Ayuntamiento le ha venido grande y pasará a la historia por ser un mal gestor, un mal administrador y por demostrar que no es una persona de fiar”



El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, y la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Ana Guarinos, han realizado hoy un balance de la legislatura 2019-2023 con el gobierno del socialista Alberto Rojo y sus socios de Ciudadanos del que ambos han coincidido en resaltar que “ha sido nocivo para Guadalajara”. Tras agradecer y resaltar la labor de todos los concejales del Grupo Municipal durante estos cuatro años como una “oposición seria y responsable, con propuestas en positivo pero también crítica cuando se ha requerido”, han señalado que “el señor Rojo es el alumno aventajado de Sánchez, los dos tienen los mismos talantes democráticos, a los dos dirigentes les importa más su imagen personal que la nación o la ciudad y los dos están hundiendo uno a España y otro a Guadalajara”. Por ello, han concluido que “la ciudad no merece más Alberto Rojo porque cuatro años han sido suficientes”.



El portavoz del Grupo Popular ha recordado cómo en el pleno de toma de posesión de junio de 2019 ya advirtió a Rojo que “tenía el listón muy alto con la alcaldía de Antonio Román y que se necesitaba gestión y dedicación acorde a las necesidades y oportunidades de la ciudad”. Pero, “si hoy salimos a la calle y preguntamos a cualquier vecino si Guadalajara esta mejor o peor que hace cuatro años contestan de forma rápida que está peor”, ha afirmado Jaime Carnicero señalando que “la ciudad está desatendida, más sucia que nunca y pagamos muchos más impuestos”. A este respecto a detallado que “se ha incrementado la presión fiscal en más de un 35%: hemos pasado de pagar 48,6 millones a 65,7 millones; la plusvalía ha aumentado un 50%, ha subido el recibo de la basura, el IBI a las industrias ha subido en solo un año más de 400.000 euros, a los comercios más de 130.000 y a los hoteles 160.000 euros”. “Rojo ha castigado a los vecinos de Guadalajara, no ha sido sensible a la situación de inflación y de precios disparados que nos ha llevado el gobierno socialista de Sánchez”.



Además, la “nefasta gestión económica socialista” ha originado que el Ayuntamiento “esté casi en suspensión de pagos, está en inestabilidad económica con un déficit acumulado de más de 20 millones de euros, ha despilfarrado los ahorros de décadas, más de 19 millones, debe 6,8 millones de euros en solo el año 2022 y tiene más de 1.100 facturas sin pagar”. A esto hay que sumar “el desastre en la gestión de las contratas de autobuses, Guadalagua y el Centro Acuático provocando una deuda comercial de más de 4,2 millones de euros”.



Por otro lado, la mejora de la calidad de los servicios municipales “no ha mejorado” y “no han sido capaces ni siquiera de proyectar ni una sola instalación cultural, deportiva o nuevas zonas verdes”. Fruto de la “falta de previsión y planificación en la gestión” hay ejemplos flagrantes como en las procesiones de Semana Santa “las calles de los recorridos en obras, empantanadas; la piscina de San Roque está sin recepcionar, no han sabido gestionar los fondos europeos y las únicas inversiones que han hecho han sido en maquetas y planos”. “Hay que recordarle a Rojo que, probablemente, tengamos que devolver a finales de 2023 los fondos europeos del Mercado de Abastos por demonizarlo y ser incapaz de gestionarlo, que renunció a más de 3,6 millones de euros con el plan POEFFE de empleo, perdimos 200.000 de la Agenda Urbana o que les voy a contar de la famosa Agencia de Inteligencia artificial”, ha enumerado Carnicero.



El portavoz del Grupo Popular se ha referido también a la “falta de transparencia y de participación ciudadana en estos cuatro años” hasta tal nivel que “el Defensor del Pueblo tuvo que ‘tirarles de las orejas’”.



Guarinos: “Han sobrado anuncios y han faltado soluciones”

Por su parte, la candidata a la Alcaldía del Partido Popular, Ana Guarinos, ha manifestado que “han sobrado anuncios y han faltado soluciones” porque “hoy la realidad desmonta la propaganda y los anuncios de Rojo que ahora está pidiendo una ‘segunda oportunidad’ como los malos estudiantes”. Guarinos ha incidido en que a la vista de todos estos años “el Ayuntamiento le ha venido grande y pasará a la historia por tres cuestiones: por ser un mal gestor, por ser mal administrador y por demostrar que no es una persona de fiar, una persona sin palabra”.



En concreto, ha dicho que “durante la pandemia no aprovechó el tiempo para arreglar calles o sacar adelante proyectos en los que sí se podía trabajar como hicieron otros ayuntamientos; y ni siquiera rompió su silencio ante la cantidad de restricciones a los sectores de la hostelería, deportivo o cultural, mientras en la comunidad vecina ocurría lo contrario”, siendo su “aportación más llamativa la contratación de una discoteca móvil por las calles en plena pandemia”.



La candidata a la Alcaldía ha recordado también que “los concursos desiertos han sido la tónica general en estos cuatro años” resaltando el del Mercado de Abastos donde el PP invirtió 1,2 millones de euros y “cuatro años después no ha sido capaz ni de dinamizarlo ni de poner este espacio a disposición de los ciudadanos” a pesar de las continuas promesas.



Además, Guarinos ha apuntado que “Guadalajara ha dejado de ser referencia deportiva”, y que “mientras que fue Ciudad Europea del Deporte se celebraron 230 citas deportivas, 250.000 personas vinieron a Guadalajara y se generó un retorno económico de más de 6 millones de euros para la ciudad, Rojo ha preferido perder esta oportunidad de dinamización por una cuestión meramente ideológica”. “Ha habido tanta dejadez, que han perdido hasta el sello de Ciudad Amiga de la Infancia”, ha remachado.



Por último, Ana Guarinos ha lamentado que el gobierno socialista de Rojo lo haya tenido todo: “ha tenido tiempo, dinero en el Ayuntamiento heredado de la gestión del PP y fondos europeos; y no ha hecho nada, a pesar que de 2019 a 2023 ha recaudado 17 millones de euros más, pero eso no se ha traducido en más y mejores servicios”. “Rojo ha estado instalado en el metaverso, pero en el mundo real no ha hecho nada; quedan muchos deberes por hacer pero no tengan duda de que en el Partido Popular estamos preparados para hacerlo bien como hemos demostrado siempre”, ha finalizado.