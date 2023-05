Esteban denuncia que Rojo ha incumplido la Ley Electoral en dos ocasiones “utilizando la web y redes institucionales para hacer venta de logros”

La Junta Electoral tuvo que requerir dos veces al alcalde que retirara las publicaciones

martes 23 de mayo de 2023 , 21:38h

El número dos de la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha denunciado esta mañana que el candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad, Alberto Rojo, “ha utilizado una institución pública”, que representa a todos los ciudadanos, a través de sus redes sociales y su página web, “para vender logros con carácter electoralista”. Esteban ha explicado que un partido político puede hacer propuestas electorales “pero no debe utilizar una institución pública en beneficio propio y hacer venta de logros en actos ni páginas oficiales”.



De esto modo, ha recordado que Alberto Rojo pidió al principio de la campaña electoral, y expresamente al PP, “una campaña limpia”, y los hechos explicados anteriormente revelan que la limpieza a la que se refería Rojo “es la misma que mantiene en la ciudad de Guadalajara, que como todos podemos apreciar está realmente sucia”.



Esteban ha explicado que el artículo 50 de la Ley Electoral prohíbe expresamente la venta de logros desde las instituciones para evitar la influencia en los resultados electorales del uso de las instituciones públicas a favor de los partidos políticos.



Esa limpieza que pedía el socialista Alberto Rojo “la ha vulnerado única y exclusivamente él”. En concreto, han sido dos veces las que el Partido Popular, a través de su representante en la Junta Electoral ha tenido que denunciar el mismo incumplimiento de Rojo “al hacer venta de logros” tanto en la página web del Ayuntamiento de Guadalajara, como en las redes sociales del mismo. Dos veces por el mismo motivo, la primera fue el 27 de abril, y la Junta electoral dio 24 horas para retirar esa venta de logros de la página web del Ayuntamiento y sus redes, pero “tuvimos que acudir de nuevo a la Junta Electoral para denunciar los mismos hechos porque el no habían procedido a su retirada de las redes sociales municipales”. Por ello, la Junta Electoral tuvo que requerir otra vez al alcalde de Guadalajara a que lo retirara en el plazo de 24 horas.



Esteban ha asegurado “que son hechos especialmente graves” viniendo de alguien que es alcalde de la ciudad que “representa a todos y que debería haber velado en primera persona por la limpieza en esta campaña electoral”.



Finalmente Esteban ha apuntado que el candidato socialista pedía una campaña limpia pero que cuando Alberto Rojo “dice que algo está limpio es que está realmente sucio” y ha puesto de ejemplo la ciudad de Guadalajara. “Rojo dice que es una de las ciudades más limpias de España y todos sabemos que sus afirmaciones no coinciden con la realidad”.



Por todo ello, desde el Partido Popular han pedido a Alberto Rojo que “guarde las formas, que cumpla el artículo 50 de la Ley Electoral para que no haya que volver a denunciar estos hechos” ha culminado.