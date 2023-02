Guarinos achaca el parón que vive la ciudad de Guadalajara a la “falta de interés y de ambición del equipo de gobierno de Rojo”

sábado 11 de febrero de 2023

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha subrayado durante una visita a autónomos que ha realizado junto con el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, que “para conocer las necesidades de los vecinos es imprescindible estar cerca y a su lado siempre, conociendo de primera mano sus preocupaciones y escuchando sus propuestas para mejorar la ciudad y la calidad de vida de nuestros vecinos”.



En este marco, la candidata popular ha recalcado que los últimos datos de desempleo no invitan a la autocomplacencia. “Guadalajara lidera el aumento del paro en la región, con 892 parados más en enero y una tasa del 6,4%”, superando los 13.200 parados. También ha recordado que Guadalajara es la provincia de Castilla-La Mancha que lidera la mayor pérdida de trabajadores autónomos durante el mes de enero, un total de 121 personas. Estos datos reflejan que Guadalajara pierde autónomos, y pierde actividad y empleo, resultado “de la falta de interés y de ambición del equipo de gobierno del Sr. Rojo”.



La candidata popular ha señalado que Guadalajara “no puede seguir viendo como pasa el tiempo, y el Sr. Rojo no puede poner la Covid19 o el temporal de Filomena cono excusa del incumplimiento de sus compromisos con los guadalajareños.”



A su juicio, “Guadalajara está en manos de un equipo de Gobierno que no cree en su potencial, que no la cuida, que no la impulsa, que no defiende sus posibilidades, y cuyo único interés es abrir zanjas y presentar proyectos a 4 meses de las elecciones, y realizar anuncios de anuncios que llevan años prometiendo e incumpliendo.” Los proyectos están para cumplirlos, no para volver a anunciarlos 4 meses antes de las elecciones.



En concreto, se ha referido a la ampliación de Hospital de Guadalajara, del que los socialistas, en 2016, anunciaron que en 2019 estaría terminado y a pleno rendimiento, y transcurridos 8 años prácticamente solo están operativas las urgencias. También ha hablado de la nueva residencia de Los Olmos, de la que tan solo conocemos el proyecto, presentado hace menos de un mes, y que en todos estos años no han sido capaces de poner en marcha, ni siquiera la primera piedra. Se ha referido igualmente a la más que necesaria remodelación de la estación de autobuses, una iniciativa prometida por Rojo y de la que, al igual que en el caso de la residencia, tan solo conocemos el proyecto, proyecto que fue presentado en el Ayuntamiento de Guadalajara, posiblemente para ocultar el lamentable estado en el que se encuentran las instalaciones de esta infraestructura.



Igualmente, ha apuntado que “el único objetivo a cuatro meses de las elecciones parece ser hacer zanjas por toda la ciudad, pretendido hacer en los últimos meses lo que no han sido capaces de hacer durante 4 años.” “Ahora es momento de rendir cuentas de lo que hecho o de lo que no se ha hecho”.



Recuerda que los compromisos “están para cumplirnos y no para volver a anunciarlos cuatro meses antes de las elecciones”, y subraya que “reiterar anuncios cuando deberían estar rindiendo cuentas de su cumplimiento es una auténtica falta de respeto para los guadalajareños.”



La candidata popular, para finalizar, ha dicho que apuesta por una ciudad “con vida, para las personas, para las familias, para emprender sin obstáculos y con garantías, una ciudad en la que se cuide de las personas, de los emprendedores y del empleo, una ciudad que aproveche el potencial que tiene y, entre otras, la ventaja de estar a un paso de Madrid, una de las comunidades que lideran el crecimiento y la creación de empleo en España.”