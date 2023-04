Núñez acusa a Page de estar "desaparecido" y le pide soluciones urgentes para acabar con los peores datos de listas de espera sanitaria de España

sábado 08 de abril de 2023 , 13:09h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acudido este sábado a la escenificación de ‘La Caída’, por la Compañía Romana de la Cofradía del Santísimo Cristo del Sepulcro en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), donde ha mostrado su preocupación por las noticias que, a lo largo de toda la semana, se han dado a conocer, principalmente en los medios de comunicación nacionales, sobre el “dudoso papel y el dudoso lugar” que ocupa Castilla-La Mancha en el ranking de las listas de espera sanitarias.



Paco Núñez se ha preguntado dónde está García Page y su Gobierno, dónde está el consejero de Sanidad, cuando el Ministerio de Sanidad ha hecho público que Castilla-La Mancha tiene las peores listas de espera sanitarias del país, que los castellano-manchegos son los que más esperan para una operación o que los niños de esta comunidad autónoma esperan el doble que los de otras regiones españolas para ser operados.



“Y el Gobierno no está. ¿Quién está al frente de este barco?”, se ha preguntado el presidente regional del PP quien ha asegurado con los castellano-manchegos merecen un cambio. “Es urgente un cambio en Castilla-La Mancha, un cambio moderado y tranquilo; no podemos seguir soportando las peores listas de espera sanitarias del país y que el Gobierno de Page no esté haciendo nada cuando debería estar planificando cómo va a luchar contra esas listas de espera”, ha añadido.



El presidente regional del PP de Castilla-La Mancha ha insistido en que Emiliano García-Page debería tener un plan de acción para implementar este mismo lunes, sin más dilación, un plan de choque contra las listas de espera sanitarias “y avanzar, rápidamente, en intervenciones, en consultas y en pruebas diagnósticas. La Consejería de Sanidad tendría que estar ahora trabajando, hoy, aunque sea Semana Santa, y Page debería estar al frente de un Consejo de Gobierno Extraordinario, para poder poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera sanitarias”, ha reiterado.



Además, Paco Núñez ha criticado el silencio de Page y de su consejero de Sanidad en un momento tan delicado como este. “¿Cómo podemos tener las peores listas de espera en Sanidad y que el Gobierno no diga esta boca es mía?”, se ha preguntado el líder regional del PP quien ha asegurado que nadie está trabajando para solucionar las esperas sanitarias en nuestra región, unos datos que están ocupando portadas de periódicos nacionales e informativos.



“La sanidad de Castilla-La Mancha se merece un cambio. Los pacientes castellano-manchegos nos merecemos un cambio, los sanitarios de Castilla-La Mancha se merecen un cambio y ese cambio lo vamos a impulsar desde el Gobierno cuando yo sea presidente de esta Comunidad Autónoma porque es urgente actuar para recuperar la carrera profesional sanitaria, actuar para acabar con las listas de espera, para poner el contador a cero y salir de ese ranking que estamos encabezando y actuar para modernizar la Atención Primaria con más personal y con más medios”, ha concluido Paco Núñez.