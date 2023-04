LOS NERVIOS DE PAGE : Las encuestas de NC Report para La Razón y de Key Data para Público sitúan a Page por debajo de los 17 escaños que otorgan la mayoría absoluta en CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 05 de abril de 2023 , 18:02h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ya en octubre el digital Vozpópuli desveló una encuesta, en manos del PP, que situaba a los populares y a los socialistas en un "empate técnico" con el 39,17% de los votos para los socialistas, y el 38,89% para los populares. Ese estudio situaba a ambos partidos en la horquilla de 15 o 16 diputados, mientras que Vox obtendría 2 escaños.



Seis meses después, el Partido Socialista no ha logrado crecer en intención de voto en la región. Las últimas encuestas publicadas, de NC Report para La Razón y de Key Data para Público, también sitúan a Page por detrás de los 17 escaños que marcan la mayoría absoluta: la primera da al PSOE 15 diputados, 14 al PP y 4 a Vox; mientras que la segunda calca el estudio del PP en octubre: 16 escaños para los socialistas, 15 para los populares y 2 para Vox.



Los populares aún están pendientes de los resultados de la encuesta que han encargado a una gran empresa demoscópica, pero las fuentes consultadas por el digital Vozpópuli reconocen la satisfacción por los estudios publicados: "Ninguna encuesta dice que no sumemos con Vox".



Así, los dirigentes regionales del PP consultados por Vozpópuli destacan que los de Page ya han puesto en marcha una agresiva campaña de buzoneo: "Han llevado a cada casa un periódico creado con ellos titulado como su slogan, En buenas manos. Han empezado ya a pedir el voto".



Además, añaden estas fuentes a Vozpòpuli, el PSOE trató ayer de enfrentar a la dirección nacional de los populares con la autonómica, aprovechando una frase de Borja Sémper en la rueda de prensa del lunes en Génova. El portavoz del PP afirmó que tiene "una extraordinaria opinión" de Emiliano García-Page y esa frase, literal, ha sido aprovechada por los socialistas para tratar de perjudicar a Núñez.



Sémper, en todo caso, afirmó que tiene "una extraordinaria opinión de Page y de su capacidad de análisis político", en referencia a las palabras del barón socialista sobre la amenaza de Yolanda Díaz para el PSOE. Y añadió: "Los barones son conscientes de que viene el cambio. Pero esos barones fueron incapaces de las diatribas de Sánchez. Estamos hablando que la política tóxica de Sánchez lo ha impregnado todo".



El propio portavoz del PP contactó ayer con Paco Núñez para dejar claro que el tono utilizado para hablar de Page fue del todo irónico. Las fuentes consultadas, de hecho, ven sintomático el intento fallido del PSOE de crear una polémica donde no la hay: "Están muy nerviosos y ya no saben qué hacer".