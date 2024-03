Núñez afirma que hoy es un día “histórico” para la democracia en España y para la vida política de Page, que tendrá que decidir si es héroe o cómplice

Recuerda que la modificación de la Ley de Agricultura Familiar no es más que un cambio en la nomenclatura, de expropiación a usufructo, pero sigue suponiendo legalizar la okupación de tierras

jueves 14 de marzo de 2024 , 19:41h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este jueves que se trata de un día “histórico” para la democracia en España y para la vida política de Page, que tendrá que decidir si es “héroe o cómplice” merced a lo que voten sus diputados nacionales a la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados.



De esta forma se ha pronunciado durante su intervención en el Pleno de las Cortes Regionales, en el que ha pedido al PSOE de Page respeto por los alcaldes y los ayuntamientos. Núñez ha justificado su intervención por tratarse de uno de los días más ignominiosos para Castilla-La Mancha y España, ya que “no pensaba que Page fuera a atreverse a tanto”, menos aún hacerlo disfrazado de político moderado.



Sobre esto, el presidente del PP en la región ha indicado que los socialistas de la región pretenden “meter la mano” en el bolsillo de sus ciudadanos con el canon del agua, además de cambiar el término expropiación por usufructo en la Ley de Agricultura Familiar, que viene a ser “hacer lo mismo, pero con otro nombre”; y también se ha referido al voto afirmativo de los diputados de Page en el Congreso, que permitirá la aprobación de la Ley de Amnistía.



Paco Núñez ha lamentado que Page “saque el botafumeiro por los medios de comunicación para vender humo”, ya que sus diputados nacionales en el Congreso no variarán su voto y aprobarán la Ley de Amnistía. Y ha avisado de que “no vale” decir que no son diputados de Page, ya que, hace unos días, en la ejecutiva regional del PSOE, varios de ellos estaban sentados a su lado, sobre todo su número dos, Sergio Gutiérrez, diputado y secretario de Organización del PSOE-CLM. “Claro que Page puede pararlo”, ha afirmado Núñez, la pregunta es si tiene “el valor suficiente” para hacerlo o será “un lobo con piel de cordero”.



Sobre la modificación de la Ley de Agricultura Familiar, Núñez ha valorado que el PSOE, haya confirmado hoy que era cierto aquello de lo que avisaba el PP de que se trata de una ley para expropiar tierras, si no hoy no la corregirían, lo que demuestra que mintieron. Además, ha lamentado que la modificación que aprobará el PSOE en solitario solo pretende cambiar el término expropiación por el de usufructo, lo que supone una forma de “legalizar la okupación de tierras con el visto bueno de Page”.



Por esto, el presidente del PP-CLM se ha preguntado qué le ha hecho el sector primario a Page y al PSOE-CLM para sufrir tanto maltrato por su parte. También ha hecho referencia a la aprobación del canon del agua, con el que ha dicho que Page pretende meter la mano al bolsillo de los castellanomanchegos, que paguemos por beber agua, todo con un maquiavélico plan para obligar a los ayuntamientos a “poner la cara y cobrar” a los ciudadanos.



Núñez ha recordado que, en casi 40 años de gobierno del PSOE en la región, y nueve de Page, no se han realizado las infraestructuras hidráulicas necesarias, ni se han solucionado los problemas con la red de agua, todo ello por la dejadez de funciones del PSOE de Page. La realidad, según Núñez, es que este canon provocará que una familia media pague 96 euros más de factura; que un comercio pagará 200 euros más; que un restaurante pagará 700 euros más; que supondrá un incremento de 2.000 euros para una bodega; o que, para un ayuntamiento, como por ejemplo el de Ciudad Real, supondrá un incremento de un millón 800.000 euros, dinero que irá a parar a Page. Por todo ello, ha indicado que los alcaldes, democráticamente elegidos, se han concentrado esta mañana frente al Palacio de Fuensalida, sede del gobierno regional.



El presidente de los populares en la región se ha referido también a la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña, en la que Puigdemont podría acabar de candidato gracias a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, que han votado a favor de la Ley de Amnistía y permiten así que se haga una quita de la deuda, que vaya más dinero de los presupuestos a Cataluña en detrimento de los servicios en Castilla-La Mancha y que se amnistíe a todos los implicados en el procés, que fue “un golpe de estado a la democracia de nuestro país”.



Núñez ha concluido afirmado que hoy, se ha roto el principio de igualdad entre españoles, convirtiendo a la región en una región de segunda y se aprueba la amnistía, el mayor ataque a la democracia de nuestro país.