Primeras propuestas parlamentarias del PP para Castilla La Mancha : Ayudas a las familias para aliviar la "vuelta al cole'" y un plan contra las listas de espera sanitarias

lunes 28 de agosto de 2023 , 13:48h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este lunes que el GPP presentará al próximo pleno ordinario que celebren las Cortes de Castilla-La Mancha dos iniciativas parlamentarias, una relativa a ayudar económicamente a las familias en el inicio del curso escolar y otra para poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera en la Sanidad Pública.



De esta forma se ha expresado Núñez en una rueda de prensa tras presidir la reunión del grupo de dirección del GPP en las Cortes Regionales. Allí el presidente del PP en la región ha adelantado estas dos iniciativas que vienen a poner sobre la mesa preocupaciones de ámbito autonómico en las que ya está trabajando el grupo parlamentario del PP.



Ayuda económica para las familias en el inicio del curso escolar



La primera de las iniciativas, según ha explicado Núñez, viene motivada al detectar una enorme preocupación de las familias ante el inicio del curso escolar por la subida de precios, por la forma en la que se ha elevado el coste de la vida y por el encarecimiento del día a día, lo que ha provocado dificultades en las familias a la hora de afrontar la adquisición de libros de texto o material escolar.



Por eso, el líder del PP en la región se ha referido a las ayudas que deben recibir las familias y que pondrá el PP sobre la mesa; unas ayudas en forma de ventajas fiscales y ayudas directas que pretenden “dulcificar” ese inicio de curso en lo económico y garantizar que todos los niños de la región tengan los recursos necesarios para comenzar el curso, independientemente de la situación económica de su familia.



Un problema ante el que, como ha explicado Paco Núñez, ya se han pronunciado asociaciones de familias numerosas. Este tema se suma a la gestión ordinaria que debe realizar la Junta con respecto a la planificación de cobertura de docentes.



Plan de choque contra las listas de espera



La segunda de las iniciativas parlamentarias anunciadas por el máximo responsable del PP en Castilla-La Mancha es la relativa a la puesta sobre la mesa de un plan de choque para paliar la listas de espera sanitaria en la región, ya que la sanidad pública sigue manteniendo “esperas catastróficas”, y una intervención, consulta o prueba diagnóstica se retrasa más que en el resto del país. “Hay personas que no pueden esperar seis u ocho meses a que el Sescam responda a su petición”, ha resaltado.



Núñez ha afirmado que estamos viviendo un verano “difícil”, en el que faltan profesionales y en el que la gestión del Sescam ha dejado que desear, sobre todo en las zonas rurales que, en esta época, acumulan más población y no se ha planificado ni se ha dado la cobertura necesaria con profesionales y una planificación estratégica para la época estival.



Además, ha añadido que seguimos siendo una autonomía en la que se espera demasiado, por lo que ve necesario poner en marcha ese plan de choque “inmediato y urgente” para no esperar a la aprobación de una ley que el gobierno de Page ya ha anunciado para mediados de 2024, a pesar de que fue una promesa electoral en la que se habló de otros plazos. Una ley, según Núñez, que si no viene acompañada de recursos económicos y de personal “no va a solucionar nada”.



Paco Núñez ha concluido explicando que ambas iniciativas se presentarán esta semana, durante la cual también se mantendrán reuniones con la sociedad civil para que participen en la redacción de los textos que se llevarán a las Cortes. El presidente del PP-CLM se ha referido a estos dos problemas “graves y serios” que, en sus palabras, son “de urgente resolución en la región.