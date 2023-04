Núñez lamenta que Castilla-La Mancha sea noticia nacional por el “dudoso honor” de liderar los peores datos de listas de espera de toda España

jueves 06 de abril de 2023 , 13:26h

Núñez lamenta que Castilla-La Mancha sea noticia nacional por el “dudoso honor” de liderar los peores datos de listas de espera de todo el país • El presidente del PP-CLM participa, un año más, de la Semana Santa Calatrava, declarada de Interés Turístico Nacional, en Aldea del Rey (Ciudad Real), donde se ha acordado de todos los sanitarios que estos días de fiesta están trabajando, de guardia, y ha vuelto a pedir al presidente Page que, en cuanto vuelva de sus vacaciones, se ponga a trabajar porque ni los profesionales de la Sanidad, ni los pacientes, pueden esperar dos meses más, a que pasen las elecciones del 28-M, para solucionar estos graves problemas



5 de abril de 2023- El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acudido un año más, en la mañana de este Jueves Santo, a participar de la Semana Santa Calatrava, declarada de Interés Turístico Nacional, en Aldea del Rey (Ciudad Real), donde se ha acordado de todos los profesionales de la Sanidad regional que, durante estos días de fiesta, están trabajando, de guardia.



“Quiero acordarme de los sanitarios de Castilla-La Mancha porque son los únicos, en toda España, que aún no han recuperado la Carrera Profesional Sanitaria, y nuestros sanitarios no han cerrado por vacaciones, están trabajando estos días de Semana Santa igual que los del resto del país, pero con una diferencia y es que el Gobierno socialista de Page es el único de España que todavía no les ha devuelto la carrera profesional sanitaria después de ocho años”, ha indicado Paco Núñez.



Además, el presidente del PP de Castilla-La Mancha se ha referido, también, a los terribles datos, conocidos esta semana, sobre las listas de espera en nuestra región. “Castilla-La Mancha tiene el dudoso honor de encabezar el pódium de las listas de espera sanitarias en nuestro país; según el Ministerio de Sanidad, la comunidad autónoma con peores tiempos en lista de espera es Castilla-La Mancha, una verdad que desde el Partido Popular venimos denunciando desde hace muchos meses”.



En este sentido, ha recordado que el PP de Castilla-La Mancha denunció que Page pretendía crear un buzón opaco para meter los pacientes en lista de espera y que no sumasen porque no querían que el Ministerio de Sanidad hiciera público los datos reales. “Ahora hemos oído una disculpa diciendo que ha sido un error. Y no lo es, el problema es que hay miles de castellano-manchegos que están esperando ser atendidos por nuestra Sanidad porque el Gobierno socialista de Page está haciendo una muy mala gestión de la Sanidad de Castilla-La Mancha”, ha asegurado.



Paco Núñez ha criticado que a Page y al socialismo de Castilla-La Mancha les preocupen los datos, les preocupe que nuestra región salga en un informativo nacional titulando que esta región es la peor en lista de espera. “A mí me preocupan los pacientes que están esperando y por eso, hoy, vuelvo a pedir al Gobierno de Page que no espere a que haya elecciones y que, cuando vuelva de sus vacaciones, no siga haciendo anuncios y promesas, sino que se ponga a trabajar, todavía quedan dos meses para las elecciones, y nuestros sanitarios no pueden seguir esperando una carrera profesional que llevan esperando ocho años”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha reiterado que este sigue siendo tiempo de trabajar y de gestionar y por eso, ha insistido en pedir al Gobierno de Page que ponga en marcha ya la carrera profesional “porque nuestros sanitarios, como siempre, están trabajando ahora, en vacaciones, y se la merecen; y le pido que ponga en marcha ya un plan de choque contra las listas de espera porque la gente no puede esperar a que pasen las elecciones para ser operada, son 157 días, de media, lo que espera un castellano-manchego para ser operado, 250 días en el caso de los niños, las peores listas de espera quirúrgicas del país son las de Castilla-La Mancha”, ha añadido.



Por último, Núñez ha recordado que él ya se ha comprometido ante notario a solucionar estos problemas, a modernizar la Primaria, a poner en marcha un plan de choque contra la listas de espera, y situarlas en tiempo cero, y a recuperar la carrera profesional “pero le pido a Page que no espere a que pasen las elecciones, que lo haga ya, si no lo haré yo y cumpliré mi compromiso ante notario porque ni los pacientes, ni los sanitarios, deben seguir esperando soluciones y los castellano-manchegos merecemos más, merecemos mucho más de nuestra Sanidad que, por culpa de la gestión socialista, es la región de España con peor comportamiento en listas de espera”, ha concluido.