El PP pide explicaciones a Page por el presunto fraude de 1.200 millones en la gestión del agua y califica de ruina para Castilla-La Mancha los planes hidrológicos de cuenca

"Page y el PSOE tienen al corrupción muy cerca y no dan explicaciones sobre este escándalo mayúsculo, ahora es cuando toca ser transparentes”

jueves 30 de marzo de 2023 , 17:54h

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-la Mancha, Lola Merino, ha exigido a Page y al Partido Socialista que aclaren urgentemente la presunta trama de corrupción y malversación de más de 1.200 millones de euros denunciada por 3.000 agricultores de la región, por un supuesto fraude en la gestión de las aguas subterráneas.



Así lo ha trasladado hoy en el Pleno de las Cortes regionales, donde ha aseverado que “nos avergüenza que esta región se tenga que ver manchada en la prensa nacional por este tipo de presuntos delitos; es vergonzoso que cuando se hable de la gestión del Gobierno socialista, no se hable de competitividad, de ser punteros en crecimiento, de modernización e inversiones; al contrario, somos noticia por una presunta trama de malversación de 1.200 millones de euros, por un presunto fraude en la gestión del agua, con la falta que hace el agua en Castilla-La Mancha” ha lamentado la portavoz ‘popular’.



Merino ha destacado que entre los querellados figuran cargos políticos del gobierno de García-Page como es el caso del vicepresidente Martínez Guijarro, como consejero de Medioambiente y Agricultura entre los años 2005 y 2011, y como presidente del Plan Especial del Alto Guadiana por haber podido contribuir a la presunta malversación y a un perjuicio económico para los agricultores de más de 300 millones de euros.



“Estamos sufriendo las consecuencias de otra sequía, y las noticias que nos llegan del Gobierno de Page y anteriores gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha son vergonzosas; esto es un escándalo gravísimo que Page y el PSOE tendrán que explicarnos”, ha añadido Merino.



De la misma forma, la portavoz del Grupo Popular ha criticado con dureza que durante los ocho años de la gestión de Page “no se ha regularizado ni un solo pozo de explotaciones agrícolas prioritarias, después de haberlo estado anunciando todo este tiempo lo contrario; ni un solo pozo regularizado, todo han sido mentiras” ha afirmado Merino.



La portavoz ha señalado que, por contra, “sí ha habido recortes en las dotaciones de agua, recortes en los derechos, en el regadío, apenas se han invertido tres de los 31 millones anunciados para la puesta en marcha de regadíos; han perseguido a nuestros agricultores como si fueran delincuentes y les han sancionado con multas millonarias. Y, encima, nos encontramos con este escándalo mayúsculo del presunto fraude de 1.200 millones de euros de dinero público”.



“Estamos hablando de fondos públicos, es mucho dinero, y hay que dar explicaciones; ahora es cuando toca ser transparentes, ustedes, el PSOE y Page, tienen la corrupción muy cerca y no aclaran nada” ha señalado Merino.



MÁS RECORTES CON LOS PLANES DE CUENCA



Con respecto a los planes hidrológicos de cuenca en Castilla-La Mancha, Lola Merino ha indicado que “hemos hecho balance y la conclusión son más recortes de agua, eso es lo único que ha traído el gobierno de Page en materia de agua para Castilla-La Mancha”.



“Hay recortes en abastecimiento de agua para la población, para regadíos, uso ganadero, uso industrial; el balance general de estos planes es la disminución de 614,5 hectómetros cúbicos anuales de recorte de agua. Con Page, vamos a tener menos agua tanto para beber, como para la Agricultura, Ganadería y usos industriales”, ha advertido.



Merino también ha advertido que “la dotación para regadíos a partir de 2027 va a ser cero; eso es lo que ha hecho Page por el agua en Castilla-La Mancha, el PSOE con estos planes hidrológicos de cuenca, ha traído peores consecuencias que la propia sequía”.



La portavoz del PP-CLM también ha asegurado que “el PSOE, que fue quien derogó el Plan Hidrológico Nacional y el Trasvase del Ebro, han traicionado a Castilla-La Mancha, ustedes son la ruina del campo y con sus planes de cuenca han demostrado que nos les importa Castilla-La Mancha, y que no defienden a agricultores y ganaderos, ni a los alcaldes de poblaciones, porque nos han recortado todos los usos del agua con estos planes de cuenca”.



“A partir del próximo 28 de Mayo, arreglaremos todo este insulto de los planes de cuenca para agricultores y ganaderos, recuperando un Plan Hidrológico para todos los españoles”, ha concluido la portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Lola Merino.