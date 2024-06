Núñez pide en Guadalajara concentrar el voto en torno al PP y dar “una respuesta contundente en la urna” para acabar con la deriva sanchista del PSOE

Señala como Sánchez es un presidente asediado por la corrupción ya que la tiene en sus más directos colaboradores, en casos como el del Tito Berni y ahora, en su mujer, imputada y que tendrá que declarar ante un juez

jueves 06 de junio de 2024 , 16:18h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este jueves concentrar el voto en torno al PP para dar “una respuesta contundente en la urna” al PSOE para acabar con la deriva sanchista a la que están arrastrando al país.



De esta forma lo ha expresado Núñez durante su participación en una carpa electoral del PP en Guadalajara, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos. Desde allí ha pedido a los castellanomanchegos que confíen en el PP y que concentren el voto en torno a su partido ya que, no hay precedentes en democracia de un presidente del gobierno tan asediado por tantos casos de corrupción a su alrededor.



Así el presidente de los populares ha recordado como Sánchez cuenta con un caso de corrupción en sus más estrechos colaboradores, que están siendo investigados; escándalos como el del Tito Berni, y ahora hemos conocido que su propia mujer está imputada y tiene que ir a declarar ante un juez. Ante esto, Paco Núñez ha mostrado su sorpresa ante la reacción del sanchismo, que ha sido correr a atacar a jueces y medios de comunicación, indicando que hoy ha sido la fiscalía europea quien ha pedido que se investigue a la mujer de Sánchez, así como la UCO, que está investigando los mails de Begoña Gómez para comprobar si ha incurrido en malversación o en tráfico de influencias.



Núñez ha definido como “grave” que, en un momento como este, la reacción de Sánchez haya sido, lejos de dimitir, enviar una nueva carta a la ciudadanía y cargar contra los medios de comunicación y los jueces. Por eso ha señalado que la respuesta debe ser contundente, y que ha llegado el momento de “parar la deriva” porque “no se puede seguir por ese camino” ni atacar a la democracia de esta forma.



Es por eso que el líder del PP ha afirmado que, el próximo domingo, hay motivos suficientes para ir a votar, motivos como la gestión de la PAC, del agua, de infraestructuras o de la fiscalidad; y ha recordado que cerca del 60 por ciento de la legislación en nuestro país viene de Europa. “La respuesta en la urna debe ser clara para Sánchez, ya que no da explicaciones ni piensa en dimitir”, ha declarado.



Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha señalado que Europa ha entrado de lleno a investigar todo lo que rodea al PSOE. Añadiendo que, si queremos que se recupere el prestigio de España y que contemos con una Guadalajara fuerte en una España fuerte, tenemos la oportunidad de “enseñarle a Sánchez la puerta de salida” votando para decir “lo que opinamos” de la situación que atraviesa España. Por ello, Guarinos ha añadido que “basta ya de silencio ante la corrupción” y que, para no seguir retrocediendo en derechos y libertades hay que “salir a votar” para decirle “no a Sánchez y al PSOE, y sí a un país democrático”.



Guarinos ha concluido pidiendo “que salgamos a decir no a Sánchez y no a la amnistía” ya que el futuro de Guadalajara y España pasa por ese no rotundo a Sánchez y al PSOE que están perjudicando a todos.