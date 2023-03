Agudo exige a Page que plante cara a Sánchez y le inste a modificar “ya” la vergonzosa Ley del ‘sólo sí es sí’

viernes 24 de marzo de 2023 , 13:30h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha exigido a Emiliano García-Page que plante cara a su jefe, Pedro Sánchez, y le inste a modificar “ya” la vergonzosa Ley del ‘sólo sí es sí’.



Así lo ha indicado Agudo, en rueda de prensa en Toledo, junto a la diputada nacional y secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, y el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Carlos Velázquez, donde ha alertado de la “indignación de la calle con las consecuencias de esta Ley del PSOE”.



“La Ley del señor Sánchez que ha rebajado las penas a más de 750 agresores sexuales, y ha provocado que 70 violadores y agresores ya están en la calle”, ha añadido, al tiempo que ha censurado que el Gobierno socialista “no escucha a la calle ni a las víctimas”.



Agudo ha aseverado que “no se puede esperar más tiempo”, por lo que ha exigido a Sánchez que deje de frenar la modificación de la Ley. “Exigimos a Page, que es uno de los responsables de que saliera esta Ley adelante, que plante cara a su jefe y exija la modificación de la misma” porque “es triste que el PSOE esté esperando aún un nuevo pacto con Podemos para cambiarla”.



La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha recordado que Page conocía desde julio de 2020 un informe de los servicios jurídicos de la Junta que alertaba de las consecuencias que traería la aprobación de esta Ley y, aun así, no hizo nada para frenarla. “Lo único que hizo fue ordenar a sus diputados y senadores votar a favor de la Ley, entre ellos su número 2, Sergio Gutiérrez”.



Agudo ha lamentado que Page sabía que se iban a reducir las penas para los abusadores y violadores “y no instó a los servicios jurídicos a actuar, ni hizo públicas las advertencias, y no lo hizo para no enfadar a Podemos y seguir ayudando a Sánchez”.