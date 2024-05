Agudo denuncia la censura del PSOE de Page en las Cortes que se niega a defender la libertad de prensa y la independencia judicial en nombre de los castellanomanchegos

Recuerda a Page que han pasado dos semanas y no ha convocado a los alcaldes afectados por el trasvase, a la Mesa del Agua

miércoles 08 de mayo de 2024 , 13:59h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado la censura del PSOE de Emiliano García-Page en las Cortes de Castilla-La Mancha, que se niega a defender la libertad de prensa y la independencia judicial en nombre de los castellanomanchegos.



Así lo ha señalado hoy ante los medios de comunicación en la Cortes de Castilla-La Mancha, donde Agudo ha criticado “la nueva censura del PSOE de Page en las Cortes hacia el PP”, tras la celebración de una Mesa de las Cortes regionales en las que el PSOE-CLM de nuevo ha rechazado la declaración institucional que ya intentó presentar el GPP el pasado Pleno, en defensa de los valores constitucionales, de la separación de poderes, la independencia judicial y también en defensa de la libertad de expresión y de prensa de los medios de comunicación.



“El presidente de la Cortes de forma arbitraria no quiso convocar una Junta de Portavoces como había solicitado el Partido Popular dos días antes del Pleno y hoy en la Mesa de las Cortes no ha querido tramitar la declaración institucional acusándonos de haberla presentado de manera extemporánea”.



Carolina Agudo ha reivindicado que la Junta de Portavoces se tenía que haber convocado el pasado jueves tal y como lo solicitó el GPP, “para habernos puesto de acuerdo los grupos parlamentarios durante el Pleno y poder haber llevado a cabo la lectura de esta declaración institucional”.



Todo esto demuestra, según la portavoz parlamentaria, “el reflejo del seguidismo de Emiliano García-Page a las directrices de Pedro Sánchez. Page no aprueba ni una sola de las iniciativas del Partido Popular que van en contra de la tesis de Pedro Sánchez”.



Como ejemplos ha nombrado el rechazo por parte del PSOE-CLM a aprobar una propuesta de resolución en contra de cualquier tipo de medida que pudiera romper la unidad de nuestro país; tampoco ha querido rechazar en una propuesta, el cupo catalán, ni los pactos de Sánchez con los independentistas; “del mismo modo que Page no ha querido impulsar como se lo pedimos el Partido Popular, una negociación de la financiación autonómica en una mesa donde participemos todas las comunidades autónomas y también nos ha impedido hablar de la Amnistía y de sus consecuencias en Castilla-La Mancha”.



“Page es lo mismo que Sánchez. Se escudan en hacer teatro para tapar lo realmente importante como es la presunta corrupción que acecha al Gobierno de Pedro Sánchez, al Partido Socialista y también al entorno del presidente del Gobierno de España”.



Esa estrategia de desviar la atención con titulares, en palabras de Agudo, “es la que está utilizando Emiliano García-Page para tapar las vergüenzas y la nefasta gestión que se está haciendo en la región”.



Asimismo, la dirigente popular ha señalado que hace dos semanas en anterior sesión plenaria, aprobaron dos resoluciones conjuntamente Partido Popular y Partido Socialista referente al Pacto Regional del Agua en las que se exigía al Gobierno de Castilla-La Mancha la urgente convocatoria de la Mesa del Agua.



“Todavía no se han convocado a los alcaldes de los municipios afectados por las nuevas reglas del trasvase de del río Tajo y han pasado 15 días. Lo que demuestra que a Page no le importa nada los consensos. Page de nuevo incumple los consensos”.



Desde el Partido Popular, han asegurado que seguirán exigiendo a Emiliano García-Page que cumpla con sus deberes y convoque de manera urgente esa Mesa del Agua “porque todos los temas en materia hídrica de esta región se tienen que ver en esa Mesa del Agua que se constituyó hace 4 años, en ese gran consenso histórico”.



“El Partido Popular no se ha movido ni una coma de lo que pone en ese Pacto Regional del Agua y en el que hemos visto como el Partido Socialista sigue utilizando un elemento que tiene que ser de riqueza y de oportunidades para Castilla-La Mancha como es el agua, como arma arrojadiza y para seguir creando enfrentamiento y división desde hace 40 años”.