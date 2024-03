Agudo afirma que la Ley de Amnistía no se hace por la convivencia, sino por la conveniencia de Sánchez por seguir en la Moncloa y de Page por hacerlo posible con el voto de sus diputados

Indica que la amnistía no es reconciliación ni convivencia, sino corrupción política y conveniencia de los socialistas por seguir en el sillón

sábado 09 de marzo de 2024

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado este sábado que la Ley de Amnistía no se lleva a cabo en pos de la convivencia, como afirman los socialistas, sino por la conveniencia de Sánchez por seguir en la Moncloa y de Page por hacerlo posible con el voto de sus diputados en el Congreso.



De esta forma se ha pronunciado Agudo durante la clausura de la reunión Interparlamentaria del PP de Ciudad Real que ha tenido lugar en la mañana de este sábado en la localidad de Villanueva de los Infantes, donde ha insistido que la amnistía no es reconciliación ni convivencia, es corrupción política y conveniencia de Sánchez.



La secretaria general del PP en la región ha aseverado que la interparlamentaria de los populares en Ciudad Real ha servido para mostrar el rechazo de alcaldes y portavoces a una vergonzosa Ley de Amnistía que va a aprobar el PSOE junto a quienes “quieren romper nuestro país”, una amnistía para aquellos que quisieron implantar un proyecto político a través de la violencia, pagado con el dinero de los españoles.



Además, ha añadido que el PSOE quiere amnistiar, no solo a secesionistas, sino a corruptos y terroristas, justo en una semana en la que se han conocido más detalles de la escabrosa y vergonzosa trama corrupta que salpica a los socialistas. Agudo ha recordado que este “atropello político” llamado amnistía contará con los votos afirmativos del PSOE de Page, sus diputados en el Congreso, a pesar de que Page se queje en los medios, ya que finalmente acabará siendo cómplice y votando con Sánchez.



Así, la portavoz parlamentaria popular ha recordado que, los castellanomanchegos deben saber que cuando Page pedía el voto para Sánchez en julio, nos ocultó que ese voto iba a servir para amnistiar a corruptos, terroristas y secesionistas, por lo que ha pedido a Page que sea coherente y pase de las palabras a los hechos y que sus diputados voten en contra de la amnistía, como respuesta al clamor de las calles y pueblos de Castilla-La Mancha como se ha demostrado en los últimos meses.



Carolina Agudo ha concluido preguntando a Page si va a ordenar a sus diputados que voten no, o si pedirá un Comité Federal para explicar por qué sus diputados votan no. Desde el PP, en palabras de la secretaria general, nos sentimos avergonzados de la actitud de Page, un presidente cobarde que se esconde bajo las siglas del PSOE y que ante los medios de comunicación dice una cosa totalmente contraria a la que vota posteriormente, siempre junto a Sánchez. “Castilla-La Mancha no merece dirigentes como Page, que se pliega a los intereses de su partido en contra de lo que quieren sus vecinos” ha finalizado.



Page quiere meter la mano en el bolsillo de los vecinos de CLM



Por su parte, el presidente provincial del PP de Ciudad Real y presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha hecho referencia a un asunto “que nos preocupa mucho” a todos los municipios de la provincia de Ciudad Real y que es extensivo a toda Castilla-La Mancha, como es el canon del agua que Page quiere hacer pagar a todos los ayuntamientos y los ciudadanos, merced a una ley de aguas aprobada en 2022 y ante la que el PP-CLM, con el presidente Paco Núñez a la cabeza, protestó para que no se cobrara.



Un canon que, en palabras de Valverde, conlleva “meter la mano en los bolsillos” de los castellanomanchegos y que Page únicamente suspendió por la llegada de las elecciones autonómicas. Ahora sabemos que van a cobrarlo.



Así, el responsable del PP-CR ha informado de que el cobro de este canon supondrá unos ingresos a la Junta de 70 millones de euros, un canon que obligarán a que cobren los alcaldes y del que están en contra. Por eso, ha anunciado que los alcaldes y portavoces del PP estarán presentes en todas las acciones destinadas a rechazar este canon del agua porque consideran que ya pagan por este derecho y no debe cobrarse por duplicado. Y ha pedido a Page que suspenda la aplicación del canon y derogue la ley que pretende “meter la mano en los bolsillos de los ayuntamientos” en un momento en el que tan mal lo están pasando.