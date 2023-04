Agudo: “Ayer decía el Gobierno regional que con Page el paro se reduce. Debe ser el paro o el desempleo de la familia socialista, de los amigos socialistas de Emiliano García-Page”

viernes 28 de abril de 2023 , 18:18h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha sentenciado las palabras del Gobierno regional que afirman que el paro se ha reducido con Page, tras conocer los datos de desempleo de Castilla-La Mancha que engrosan las listas con 10.300 parados más que hace un año.



Así lo ha declarado hoy a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en la sede de Toledo. “No hay mentira, ni engaño, no hay insulto, ni hay regañina de Emiliano García-Page a los castellanomanchegos que pueda tapar la realidad que hoy vive nuestra tierra. Ayer decía el Gobierno regional que con Page el paro se reduce, debe ser el paro o el desempleo de la familia socialista, de los amigos socialistas de Emiliano García-Page, porque lo que es con respecto a C-LM, hoy hay 10.300 castellanomanchegos más en las listas del paro que hace un año”.



Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este jueves por el INE, el paro ha subido en la comunidad autónoma con 6.300 personas más durante el primer trimestre. El número total de desempleados es de 152.900.



En ese sentido, la secretaria general ha resaltado que, “desde el Partido Popular les vamos a dar 152.900 razones para cambiar la forma de hacer política en esta tierra. 152.900 parados que hay en Castilla-La Mancha que merecen ese cambio de ciclo político que viene en nuestra tierra, que lidera el presidente Paco Núñez y con el que vamos a cambiar la forma de gestionar Castilla-La Mancha”.



Agudo ha subrayado: “El Gobierno de Emiliano García-Page ha convertido con estas cifras a Castilla-La Mancha en la región con el tercer peor dato de desempleo de subida del paro de toda España”, y ha aseverado, “con Page el paro no para de crecer en Castilla-La Mancha. Es el presidente de la destrucción del empleo en esta tierra. No merece tener la confianza de los castellanomanchegos”.



La secretaria general ha lamentado, “estos datos de desempleo son lamentables y dolorosos,” y ha recordado, “es el aval con el que el próximo 28 de mayo se va a presentar Emiliano García-Page a las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha.”



La secretaria ha remarcado que la gestión del gobierno socialista, “es un auténtico desastre. Hoy hay 10.300 dramas familiares, 10.300 proyectos frustrados de castellanomanchegos con un gobierno del Partido Socialista que han incrementado las listas del paro en nuestra región. Unos datos de desempleo en Castilla-La Mancha que son desalentadores, una realidad que para muchas familias se han convertido en un auténtico drama.”



El desempleo femenino, por encima de la media nacional

Respeto a los datos sobre las mujeres desempleadas, Carolina Agudo ha sido contundente, “lo peor de todo es que son las mujeres las que más sufren la lacra del desempleo en esta tierra.” El paro femenino asciende al 19,75%, muy por encima de la media nacional que nos supera en 4,5 puntos. Agudo ha insistido, “y eso que el Gobierno de Emiliano García-Page junto a su consejera de Igualdad, la señora Blanca Fernández, dicen ser el gobierno más feminista de la historia en esta tierra. Pues bien, el gobierno feminista de Page condena a las mujeres al desempleo, a marcharse al paro”.



Ante esto, Carolina Agudo ha apostado por el proyecto y la alternativa que representa el Partido Popular de Paco Núñez y por el cambio imparable que necesita la región. “Haremos de nuestra tierra una tierra que deje de ser conocida por liderar los peores datos del desempleo de nuestro país. A ser una tierra donde se crezca, a ser una tierra donde la gente quiera venir a invertir, donde la gente no tenga que irse a otras regiones en busca de un puesto de trabajo y que lo puedan encontrar aquí en una tierra próspera llena de oportunidades, que es lo que vamos a trabajar a partir del 28 de mayo si los castellanomanchegos dan la confianza al presidente Paco Núñez”, ha finalizado.