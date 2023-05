Agudo asegura que la única papeleta que va a garantizar que nunca van a pactar con proetarras es la del Partido Popular

La secretaria general del PP-CLM ha sido contundente con Page: “si no ordena a sus diputados que en esa votación rompan los pactos con Bildu, está avalando los vergonzosos pactos con los herederos de ETA”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 16 de mayo de 2023 , 18:18h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado que la única papeleta que va a garantizar que nunca van a pactar con los herederos de ETA es la papeleta del Partido Popular, “la papeleta encabezada por Carlos Velázquez en la ciudad de Toledo y la papeleta que encabeza Paco Núñez, en Castilla-La Mancha”.



Así lo ha indicado a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en la mesa informativa instalada en el mercadillo de la ciudad de Toledo esta mañana, donde ha pedido el voto a todos los toledanos y castellanomanchegos que crean que sus ciudades y pueblos no se merecen “seguir siendo sucursales del sanchismo” como la capital de la región, “no hay mayor sanchista en esta ciudad, que la alcaldesa y candidata socialista, Milagros Tolón”.



La secretaria general ha expresado su satisfacción tras la noticia de la renuncia a ser candidatos en las listas electorales de 7 candidatos condenados por delitos de sangre de EH Bildu. “Hoy afortunadamente ha ganado la democracia, la dignidad y la decencia, se ha impuesto frente a Pedro Sánchez y a sus gobiernos municipales y autonómicos del Partido Socialista en toda España”. Ese paso se ha podido conseguir gracias a las denuncias que ha llevado a cabo el Partido Popular y pese que “Pedro Sánchez no ha hecho nada para ello”.



En ese sentido, Agudo ha criticado que el PSOE de C-LM tampoco ha hecho nada para evitarlo y ha afeado que solo se dediquen hacer declaraciones, “no sirve de nada ponerse frente a Pedro Sánchez en los medios de comunicación, si luego en todas y cada una de las votaciones que se realizan en el Congreso como el Senado, sus parlamentarios nacionales socialistas de Castilla-La Mancha votan siempre salvando a su jefe Pedro Sánchez. Una cosa es decir algo y otra cosa es hacer totalmente lo contrario que es lo que lleva García-Page haciendo estos últimos 4 años”.



Por todo ello, Agudo ha insistido en la idea de que, “Emiliano García-Page no está en condiciones de seguir gobernando Castilla-La Mancha” porque no representa a los castellanomanchegos “ya que cada vez que tienen oportunidad, votan a tenor de lo que les dice Pedro Sánchez”.



La secretaria general del PP-CLM se ha referido también hacia Page invitándole a que “mañana mismo en el Congreso de los Diputados haga que sus diputados nacionales socialistas de Castilla-La Mancha fuercen una votación para romper los pactos vergonzosos del Partido Socialista de Pedro Sánchez con los herederos de los terroristas”, por todo el daño y terror que causaron en nuestro país. Agudo ha sido contundente, “si Page no ordena a sus diputados que en esa votación rompan los pactos con Bildu, está avalando esos vergonzosos pactos”.



Por otra parte, la dirigente popular ha pedido el voto para el PP “les pido que el próximo 28 de mayo vayamos juntos a votar, que vayamos juntos a votar por el cambio en Toledo y por el cambio en Castilla-La Mancha”.



“El ambiente en la calle es brutal, hay muchas ganas de cambio, estamos recibiendo muchísimo apoyo por parte de los toledanos y de los castellanomanchegos allá por todos y cada uno de los pueblos que estamos recorriendo en esta campaña electoral. Ese cambio de ciclo político lo vamos a llevar a cabo con un gran alcalde como Carlos Velázquez y con el próximo presidente de Castilla-La Mancha que será Paco Núñez”, ha concluido.