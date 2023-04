Agudo afirma que cambio político en Castilla-La Mancha es imparable como reflejan las encuestas: “Paco Núñez será presidente con un Gobierno de la mano de la sociedad civil”

La secretaria general del PP-CLM denuncia las chapuzas de los ascensores del Hospital de Guadalajara por los que no caben las camillas de los pacientes en UCI.

REDACCION

viernes 14 de abril de 2023 , 18:00h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha resaltado los resultados de las encuestas que reflejan que, de celebrarse hoy unas elecciones autonómicas, el presidente Paco Núñez se convertiría en el presidente de todos los castellanomanchegos. “La tendencia de cambio es imparable, y estas encuestas recogen no solamente las ganas de cambio que tienen los castellanomanchegos sino la necesidad que tiene Castilla-La Mancha de contar con un gobierno que gestione de forma distinta.”



Así se ha referido hoy en la sede de Toledo a los medios de comunicación donde Agudo ha defendido la alternativa seria y necesaria que plantean los populares, la liderada por el presidente Paco Núñez. “Queremos cambiar la forma de hacer las cosas. Queremos hacer de Castilla-La Mancha una tierra puntera como lo son ya también dos comunidades vecinas, Madrid y Andalucía, gobernadas por el Partido Popular”. De este modo, ha defendido el proyecto que supone el PP para la región y en la que “Castilla-La Mancha no quiere quedarse atrás en ese eje de crecimiento del sur de Europa. Con el presidente Paco Núñez queremos convertirnos en esa región de primera que desde luego con los gobiernos del Partido Socialista nos estamos quedando en esas regiones como siempre a la cola de lo bueno y a la cabeza de lo malo.”



Carolina Agudo ha lamentado las nefastas políticas del partido socialista y del presidente Emiliano García-Page que “no tiene proyecto para esta región”. En este sentido, ha criticado que ya en la última legislatura y después de 21 años en el Gobierno de esta tierra “Page se ha dejado llevar por la inercia, metido o escondido en su palacio, mientras la gente en la calle lo está pasando realmente mal. Estamos pagando la cesta más cara de la compra de toda España. Un presidente en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que no tiene un plan de futuro para nuestra tierra.” En donde, “se ha dedicado hacer un muro de contención al desarrollo que tenía que haber llevado a cabo en Castilla-La Mancha durante estos años”.



Así mismo, Agudo ha subrayado que esas nefastas gestiones también nos han abocado a los castellanomanchegos a gastar más de 200.000€ para cambiar unos ascensores por donde no caben las camillas de los pacientes en UCI. Carolina Agudo se ha mostrado contundente, “el que engaña es el Gobierno de Castilla-La Mancha. Esta es otra chapuza de los gobiernos socialistas. Si hace unas semanas conocíamos que el Gobierno de España había puesto en funcionamiento trenes que no cabían en túneles, el Gobierno de Emiliano García-Page ha inventado los ascensores en los que no caben las camillas de los pacientes UCI”.



La secretaria general del PP de C-LM ha destacado que “lo peor de todo, es que hemos tenido que leer unas declaraciones del consejero de sanidad abroncándoles a ustedes, a los medios de comunicación, por publicar algo que él considera que es mentira y que como le digo es una información que además es veraz y lo han dado a conocer los medios de comunicación”, lo que denota el nerviosismo del Partido Socialista en esta tierra, “que saben, y no solamente porque lo digan las encuestas, que van a salir del Gobierno de esta región el próximo 28 de mayo”.