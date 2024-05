Agudo reta a Page a enviar a La Moncloa el Pacto Regional por el Agua que llega 4 años tarde “con copia a los presidentes autonómicos”

Recuerda que la postura de Núñez está reflejada en el Pacto Regional por el Agua con su firma y es la de unidad, frente al enfrentamiento que el Partido Socialista pretende con sus bulos

viernes 10 de mayo de 2024 , 19:02h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha retado a Emiliano García-Page a enviar a La Moncloa el Pacto Regional por el Agua que llega 4 años tarde “con copia a los presidentes autonómicos”.



De esta manera se ha referido Agudo, tras conocer las declaraciones que ha hecho el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha y número dos de Emiliano García-Page, Sergio Gutiérrez, a quien la secretaria general del PP-CLM le ha recordado que ya existe un documento de consenso firmado, que es el Pacto Regional por el Agua y que muestra la postura del PP de Castilla-La Mancha.



“Un pacto que se consiguió gracias al consenso de los diferentes partidos políticos y más de 50 entidades afectadas por el trasvase, y que fue liderado por el presidente del Partido Popular, Paco Núñez. Ese pacto que muestra la postura de la región frente a los trasvases ya está negociado y firmado, lo firmó Núñez y Page”.



Por eso, la dirigente popular ha retado al Emiliano García-Page a enviar ese documento a La Moncloa, “ya que en 4 años no lo ha hecho”. Además, se debe enviar el Pacto Regional por el Agua, según Agudo, “con copia a los presidentes autonómicos”.



“No sé a qué se ha dedicado Page durante este tiempo, pero a solucionar los problemas hídricos de los castellanomanchegos está claro que no. El PSOE de Castilla-La Mancha lleva 40 años sin solucionar ni un solo de los problemas de agua en nuestra tierra. No han traído ni una sola gota de agua a Castilla-La Mancha y lo que es peor, mintiendo a los castellanomanchegos y generando enfrentamientos innecesarios porque la postura del Partido Popular y del presidente Paco Núñez es la de la unidad en materia de agua. Lo único que ha conseguido Page al frente del Gobierno de la región en materia de agua ha sido convertirse en el presidente más trasvasista”.



La secretaria general ha subrayado que el Partido Socialista y Sergio Gutiérrez, se están dedicando a generar “bulos y ruido” frente al consenso histórico logrado por el PP. “Ya está bien de aguantar las mentiras del PSOE de Page sobre el agua. Lo que le hace falta a Castilla-La Mancha y a los castellanomanchegos es menos teatro y más soluciones. Lo que hace falta es convocar de manera urgente la Mesa del Agua prometida por segunda vez ante las Cortes de Castilla-La Mancha hace dos semanas”.



Desde el Partido Popular han exigido a Emiliano García-Page que atienda sus obligaciones y ejecute el Pacto Regional por el Agua. “García-Page debe dejar de usar como rehenes de su estrategia política a los regantes de Castilla-La Mancha”, ha concluido.