Albés: "Hoy tendríamos que haber ganado"

lunes 19 de septiembre de 2022 , 19:43h

El entrenador del Albacete habló en rueda de prensa y no ocultó su contrariedad con el resultado pese a la buena imagen.“Creo que hemos sido muy superiores al rival. Hasta la expulsión solo hubo un acercamiento al área. No coincidimos apenas. El fútbol de mayores es esto. Haces muchísimas cosas bien ante un buen rival. Eres bueno en todo menos en eficacia y pasa esto”



Preguntado por el árbitro, no quiso profundizar. “Igual que hay días que yo o mi equipo no estamos acertados, creo que que hoy el árbitro o el VAR no lo estuvo. Hay mucho trabajo detrás de cada partido”.



Y siguió hablando sobre el devenir del choque.“Hoy tendríamos que haber ganado. Es un día de pasar página. Hay poco que decir. Tenemos que levantarnos emocionalmente. Hoy te vas frustrado. Pocas cosas más se pueden hacer para ganar un partido. La gente ha reconocido el esfuerzo hasta el último segundo”.



“El otro día detecté alguna cosa que no encajaba. Hoy hemos sido superiores. Ya dije hace tiempo que cada punto es caviar. Cuando los hemos conseguido hemos disfrutado mucho. Ahora hay que tragar y ser fuertes y desdramatizar. Hay que seguir en lo bueno y corregir otros aspectos”, adjuntó.