Rubén Albés: "La gente entiende al equipo y su objetivo. Y eso me pone contento"

domingo 11 de septiembre de 2022 , 19:21h

Aún con el mal sabor de boca de la derrota, Rubén Albés analizó en sala de prensa el partido en Cartagena. “Jugamos contra rivales que hacen bien las cosas. Que tienen calidad y marcan goles como el 1-0. Ha sido un partido en el que hemos estado, hemos llegado, hemos tenido ocasiones, pero el rival puede hacer algunas cosas mejor que tú”.



“Tenían el empuje de su gente pero me gustaría poner en valor a nuestra afición. Quizá nos faltó valentía, empuje. Pudimos ir más para adelante pero no supimos. Eso nos faltó”, dijo.



“Trabajamos para minimizar errores. Tuvimos nuestras opciones. Esto va de errores y detalles. Cuando hay jugadores de talento, pueden pasar estas cosas. Se ve en el gol de Mikel. Nosotros también lo tenemos y nos ha dado puntos. Trabajaremos e insistiremos para mejorar”, ahondó.



Preguntado por Higinio, que tuvo que ser sustituido con molestias, Albés espera que se quede en un susto y puso en valor la actuación de Dubasin. “Su sustituto hizo un gol y un gran partido. Estoy contento por ello. Ojalá no sea nada lo de Higinio. Me quedo con el partido de Dubasin”.



“Era un partido que requería mucha interpretación. Estoy contento con cómo está evolucionando. La idea es que este pronto para noventa minutos y dé competitividad al grupo”, dijo de Maestre.



Las derrotas, aunque amargas, son parte de la evolución. Y se crece más rápido con el apoyo de la gente. “Tenemos que ser fuertes ante todas las situaciones. Y generar emoción. La gente entiende al equipo y su objetivo. Y eso me pone contento. Estoy feliz por ello. No han parado de animar. Hemos trabajado para darle algo a nuestra gente que tanto nos ha animado”.



Con todo, nuestro entrenador no ocultó su contrariedad y mandó un mensaje a los suyos. “A mí no me gusta perder ni al parchís. Lo importante, tras cortar una dinámica positiva, es volver a otra lo antes posible. Ahora volvemos a casa con el empuje de nuestra gente. Seguimos trabajando para consolidar al Alba en la categoría y que se vea que tenemos una identidad”.



“Estuvimos rozando el empate pero no llegó”, resumió.