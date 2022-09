Albés: "Tenemos un 20% de los puntos que necesitamos: a seguir

domingo 04 de septiembre de 2022

Albés analizó el triunfo en Málaga tras un intenso partido. “Hoy hemos aprovechado el contraataque y hemos ocupado las zonas, recuperando la pelota. El talento que tenemos arriba nos permite hacer goles bonitos. En la segunda parte hemos sufrido. El rival está muy bien y tiene ocasiones para hacernos gol. Hemos tenido estabilidad emocional. Somos merecedores de la victoria", reconoció.



Pese a la magnífica situación del equipo en la tabla clasificatoria, Albés no mira más allá del presente y se queda con otras grandes noticias como la suma de efectivos a la causa. “Tenemos un 20% de los puntos que necesitamos y eso me hace tremendamente feliz. Ahora toca seguir sacando más puntos. Estoy tremendamente feliz por el banquillo y el redebut de Sergi Maestre. Además de contar con jugadores como Rubén o Dubasín que nos da mucha tranquilidad. Eso es la palabra equipo”.



“Hemos hecho las cosas mejor que los otros 21 equipos hasta la jornada 4. Veremos el resto de jornadas. Esto es infinitamente largo. Nuestro objetivo es seguir así. Empezaremos a partir del martes a cañón para nuestro siguiente partido”, adjuntó.



Y Albés puso en valor la resiliencia de los suyos. “Somos buenos pero no tan buenos como para ganar sin sacrificio. El talento lo tenemos y si se potencia ese talento, logramos triunfos. Sin sacrificio nadie gana un partido de segunda división”.



“Evidentemente nadie se espera hacer los números que hemos hecho. El fútbol me ha enseñado que cuando ganas es cuando más tienes que exigir. Y valorar los detalles a mejorar. Cuando las dinámicas no son tan buenas es cuando más hay que apoyar. Los momentos buenos hay que disfrutarlos todos. Si no, no vivimos. En general, en la vida. No solo en el fútbol. Tenemos que sentimos bien y rellenarnos de felicidad”, finalizó el mister.