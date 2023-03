Corral: “El gobierno de Blanco está asfixiando a los empresarios de Azuqueca que no paga en tiempo y forma”

El Grupo Popular de Azuqueca de Henares denuncia el “descontrol económico” en el Ayuntamiento

viernes 17 de marzo de 2023 , 12:45h

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mane Corral, ha denunciado la “dejadez” y la “falta de gestión” del gobierno socialista de José Luis Blanco para atender los pagos a proveedores que ya acumulan una deuda importante con las empresas y autónomos del municipio. Corral ha puesto de manifiesto el “descontrol” que impera en el Ayuntamiento de Azuqueca derivado del “desinterés de Blanco y su equipo hacia cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos, mientras se dedican a planificar y pagar fiestas o conciertos con tintes electoralistas como prioridad dejando a un lado lo realmente importante para el día a día de los vecinos”.



El portavoz del Grupo Popular ha querido trasladar públicamente la “preocupación” que existe entre diferentes proveedores que han realizado trabajos para el Consistorio y no se les paga en tiempo y forma, como así lo han denunciado al Grupo Popular; por ello Mane Corral ha instado a Blanco “a ponerse a trabajar de forma inmediata para cumplir con su compromiso primero como responsable público y segundo como responsable de la contratación de diferentes trabajos”. “En estos tiempos de crisis donde cada día nos levantamos con una subida en el precio de la luz, del gasoil, de los alimentos, etc. y el Gobierno no hace nada, el Ayuntamiento debe ser ahora y siempre un colaborador del autónomo o de las pequeñas y medianas empresas y no un enemigo que ponga palos en las ruedas de su viabilidad”, ha dicho Corral refiriéndose a la “falta de atención” hacia estas empresas que quieren cobrar y preguntan por ello, “pero ni siquiera se les contesta”.



Entre la larga lista de facturas sin pagar se encuentran “empresas de cerrajería, de ocio, de monitores deportivos o horas extras de la Policía Local”, entre otras, ha detallado Corral haciendo hincapié en que “el dinero de las empresas y de los autónomos tiene que estar en el bolsillo de los empresarios y autónomos, y no en el de un ayuntamiento deudor al que los vecinos están sacando los colores por no colaborar con la dinamización y el desarrollo económico de Azuqueca de Henares”.



Ante esta situación de “descontrol en la gestión económica municipal”, el portavoz del Grupo Municipal Popular ha pedido “seriedad, responsabilidad y trabajo para revertir una situación que está afectando a la liquidez de las empresas que son quiénes generan empleo y riqueza” en el municipio.