ASAJA CLM califica como caótico el inicio de la campaña de la PAC

viernes 17 de marzo de 2023 , 13:36h

ASAJA Castilla-La Mancha ha asegurado que, al contrario de lo que afirman desde la Consejería de Agricultura, aún no es posible registrar muchas de las solicitudes únicas de la Política Agraria Común (PAC) por problemas de funcionamiento en la aplicación informática.



Según han explicado los técnicos de la organización agraria, los expedientes relativos a viñedo, ganadería y cesiones de derecho, o aquellos que solicitan algún ecorrégimen, no se pueden registrar o validar en el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).



Por eso, ASAJA CLM ha pedido a la Consejería de Agricultura que sea realista para así no generar incertidumbre en los agricultores y ganaderos y evitar inseguridad en las entidades agrarias de gestión, que no pueden informar con fiabilidad a sus socios. De hecho, aún están pendientes algunas reuniones formativas con los técnicos sobre la implementación de las últimas novedades de la reforma de la PAC, por lo que la organización agraria ha apremiado a la Administración para que se programen lo antes posible y ofrecer así el mejor servicio posible a los beneficiarios de las ayudas.



Incidencias



A pesar de que el plazo de inicio de presentación de la Solicitud Única de la PAC comenzó oficialmente el 1 de marzo, con fecha de finalización el 31 de mayo, todavía no se han resuelto algunos de los problemas de funcionamiento de la aplicación informática, por lo que no está totalmente operativa desde el comienzo de plazo, han asegurado desde de la organización.



Así, entre las incidencias que están verificando los técnicos, destacan las relativas a ganadería, en relación a los códigos ganaderos o a la actividad de pastoreo. También han encontrado problemas con los expedientes de viñedo cuyo destino de producción es vinificación.



En cuanto a las cesiones de derechos, se están produciendo errores en los expedientes de agricultores que pertenecían al régimen de pequeño agricultor o en las asignaciones nuevas de las regiones de derechos, que no coinciden con las regiones de las parcelas del SIGPAC.



También hay dificultades en relación a los expedientes de ecorregímenes que, además de que el programa no calcula los porcentajes, se están detectando complicaciones para validarlos.



Por último, faltan de poner en marcha algunas líneas de ayudas dentro del Programa de Desarrollo Rural 2023-2027, que se tramitan junto a la solicitud unificada, por lo que todavía habrá que esperar a que se publiquen oficialmente.



ASAJA CLM confía en que se ponga en marcha la última versión de la herramienta de aplicación en la mayor brevedad posible para poder solucionar todos los problemas existentes. No obstante, ha lamentado una total falta de previsión del Ministerio de Agricultura, pues aun teniendo dos años de preparación para el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), siguen sin solventarse los problemas burocráticos.