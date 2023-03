El PP lamenta que CLM está "sin cabeza y sin corazón con un Page que vende muchos anuncios, pero con una sanidad que deja mucho que desear"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 17 de marzo de 2023

La secretaria general del Grupo Popular en la Diputación de Toledo y candidata del PP a la Alcaldía de Illescas, Alejandra Hernández, ha lamentado hoy que Castilla-La Mancha está “sin cabeza y sin corazón”, está “descabezada” con un Page que viene corriendo a vender “anuncios” pero con una sanidad que “deja mucho que desear” y que funciona cada día gracias a los grandes profesionales sanitarios.



Así se ha pronunciado Hernández, -en rueda de prensa-, donde ha advertido a Page que con la salud “no se puede jugar”, ya que estamos hablando de un tema muy serio al que hay que dar soluciones. Sin embargo, “hoy por hoy” tenemos una gestión sanitaria nefasta por culpa del PSOE y de Page.



En este sentido ha denunciado el colapso en la Atención Primaria con profesionales desbordados, tiempos de espera para ingresos de hasta 72 horas, retrasos en citas para una consulta médica de hasta 15 días, trampas con las listas de espera sanitarias “escondiendo” las cifras en las que se espera más de 90 días para una cirugía y además somos la única región de toda España en la que no se ha puesto en marcha la Carrera Profesional Sanitaria.



Por eso, ha calificado de “intolerable” la gestión sanitaria de Emiliano García Page que una vez más demuestra que no sabe gestionar y que es el peor gestor que podía tener Castilla-La Mancha.



De esta manera, Hernández ha preguntado si “seguimos así o cambiamos”, ya que el compromiso del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, es “claro” y se ha firmado ante notario.



“El cambio es necesario, el cambio es posible, el cambio está en manos de los castellanomanchegos y les animo a que cambiemos de presidente”.



Por ello, ha recalcado que “el cambio está en manos de los ciudadanos y les animo a que cambiemos porque los vecinos se lo merecen”, ha apuntado.



Por otra parte, ha valorado la campaña “propositiva” del PP-CLM en materia sanitaria con propuestas que el propio presidente, Paco Núñez, ha firmado ante notario.



Un compromiso “firme” con tres puntos fundamentales como es la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, modernizar la Atención Primaria y poner en marcha un Plan de Choque para atajar las listas de espera.



Sin duda, “un proyecto de realidades para con la sanidad regional que tanto necesita”, ha indicado.



Así mismo ha recordado que, después de 8 años de Gobierno de Page, “han sido incapaces de recuperar la Carrera Profesional Sanitaria a pesar de que así lo prometió en la campaña electoral del año 2015 y 2019.



Por eso Page ha “demostrado” que no está “a la altura” al ser incapaz de cumplir una promesa electoral y además ha quedado evidenciado que no tiene ningún tipo de credibilidad.



“CLM está harta de mentiras”



En este sentido, ha avisado que Castilla-La Mancha está harta de mentiras y de falsas promesas”, por eso, el PP ha dado un paso más allá con una demostración de nuestro proyecto y de que nuestros compromisos serán una realidad a partir del próximo mes de mayo.



“Estamos cansados de mentiras, de promesas incumplidas del PSOE y del maquillaje en las listas de espera sanitarias”.



Sin embargo, ha advertido que “ni Page ni el PSOE” pueden engañar a nadie más, ya que, cuando un vecino de esta tierra “abre su carpeta de citas médicas” ve que para una prueba tiene cita dentro dos años. “Esa es la realidad”.



Por otra parte, se ha referido a las vallas publicitarias del PSOE en la que dice “en buenas manos” y en la que se especifica que Page invierte 3,5 millones de euros al día en sanidad, lo que se traduciría en más de 1.200 millones de euros al año.



Pero, - ha preguntado-, ¿alguien los ha visto? Porque nuestros vecinos no, y los pacientes de la sanidad tampoco.