La literatura vuelve a Bustares el sábado 8 de abril en su tercera Feria del Libro

Por tercer año, Bustares presenta una ambiciosa propuesta cultural. La localidad consolida el evento y se posiciona como una de las referencias culturales anuales de la región

viernes 17 de marzo de 2023 , 11:53h

El sábado 8 de abril todos los amantes de la literatura tienen, de nuevo, una cita en Bustares (Sierra Norte de Guadalajara). El Ayuntamiento de Bustares y la Asociación Cultural La Hincadera presentan una nueva edición de la Feria del Libro, un evento que en su tercera edición pretende consolidarse como una de las citas culturales anuales de referencia.



La celebración, que coincide con el sábado de Semana Santa, ofrece a los asistentes una diversidad de actos culturales en los que la literatura es el foco principal, pero en los que la música, la narración oral o la artesanía también tienen un hueco destacado en el programa de actividades.



Las más de 35 casetas confirmadas en la edición de este año hacen un recorrido por los principales géneros literarios y conforman una amplia oferta que va desde la poesía al ensayo pasando por autores noveles, literatura infantil o fantasía. También son varias las editoriales y librerías que suben a presentar su catálogo, así como los artesanos de la zona que se van a dar cita en la Plaza Mayor.



“Son varias las novedades que introduce la feria de este año con respecto a ediciones anteriores - remarcan desde la organización - pero de la que nos sentimos más orgullosos es de haber creado un espacio para que una gran parte de los autores que suben puedan presentar sus libros. Lo hemos llamado Carrusel de presentaciones”, transcurrirá entre las 11:30 y las 14:00, y en él una docena de autores podrán tener la oportunidad de hacer una pequeña presentación de sus libros. Se realizará en la capilla de la Iglesia, ya que los puestos de los autores van a estar ubicados en la nave principal de la misma. “De esta forma pretendemos crear un pequeño ecosistema donde los autores y el público puedan conectar y dialogar”. Dentro de este bloque de presentaciones literarias además se van a presentar dos proyectos colaborativos interesantísimos que ya se están realizando en la Sierra Norte: la Revista Literaria Punto G, que lleva 14 números publicados, y el taller de lectura La Pela Lee, que va por su séptimo año.



La feria de este año se ha vertebrado en torno a 2 grandes áreas muy presentes en el mundo literario. Por un lado, la protagonista de la mañana será la poesía. Casi un tercio de las casetas van a estar dedicadas a este género y se culminará con un Recital Poético que comenzará en la plaza a las 14:00 de la tarde y en el que van a participar Alfonso Domingo “El Cazo”, J. Eduardo Mohedano, Mamen Solanas y los músico-poetas Xavier Tusalle y AnaFragmas Sonoros.



Por otro lado, la tarde va a tener como protagonista la conferencia “Autopublicaciones y publicación tradicional en el momento actual”, donde Tesa Zalez, directora de Editorial Chocolate, y la autora Keka Dilano profundizarán en las diferencias que existen entre el proceso tradicional de publicación de una novela a través de una editorial y el nuevo fenómeno de autopublicación que está revolucionando el panorama literario. Después de la conferencia se realizará un coloquio donde varios de los autores presentes en la feria participarán aportando su experiencia. El evento tendrá lugar a las 16:30 en el centro social.



Pero estos dos grandes bloques son sólo el esqueleto de una programación llena de colaboraciones y actividades para todas las edades. Una de estas colaboraciones es la llevada a cabo con la Asociación Serranía. Servirá para presentar (12:00, Centro Social) el libro Serranía de Guadalajara: despoblados, expropiados, abandonados, publicación que nos interpela directamente como serranos y que sirve para poner de manifiesto uno de los grandes problemas que nos atraviesa, la despoblación y el abandono. En la presentación del libro estarán Abraham Prieto, coautor de varios capítulos, y Javier Colomo, presidente de la Asociación Serranía. Además, aportará a la feria la exposición Nuevas Iniciativas Serranas que se podría visitar durante todo el día y que pretende poner en valor la riqueza cultural de las actividades realizadas en el entorno de la Sierra Norte.



Otra de las colaboraciones destacadas es la llevada a cabo con la Asociación EFA Sierra Norte. El Espacio de Formación y Aprendizaje va a estar presente en diferentes actividades, siendo las más destacada la realización de un taller de serigrafía de camisetas por la mañana en el ayuntamiento.



Los más pequeños, como en anteriores ocasiones, también tienen un espacio relevante en la programación. En esta ocasión son varios autores de literatura infantil incorporados a mostrar sus novedades editoriales. Además, entre las 11:30 y la 13:30 los más pequeños van a poder acudir al Telar, sede de la biblioteca de la localidad, a realizar diferentes talleres de manualidades. Por último, a las 18:30 de la tarde la historiadora Marta Dongil a través de su firma Tinta y Mundos, va a realizar el cuentacuentos “Viajando por Oriente a través de historias, música y leyendas”.



La música va a estar presente de forma también transversal a lo largo de todo el día. Poetas como AnaFragmas Sonoros o Xavier Tusalle mezclarán poesía y música durante el recital poético. Posteriormente la batucada Bloco Axara nos acompañará tanto en la hora de la comida como en la de la merienda y dará paso al concierto fin de feria realizado por el grupo Rock Rialto que comenzará a las 20:30 en el interior de la Iglesia de San Lorenzo.



2023 el año de la consolidación



En 2019 se presentó la primera edición de esta actividad y desde entonces la feria no ha parado de crecer. Del apenas centenar de visitantes y poco más que una decena de casetas de la primera edición hasta el casi medio millar de personas alcanzadas en la edición del 2022 y las 30 casetas repartidas entre autores, editoriales y artesanos.



“Los números obtenidos el año pasado tanto de visitantes como de participantes nos invitan a pensar que La Feria es un evento que tiene un largo recorrido”, confirman desde la organización. “Y este año, el número de solicitudes de casetas también se ha incrementado con respecto al año pasado. Es cierto que tenemos un techo limitado por el aforo y las infraestructuras disponibles en el pueblo, pero por el momento seguimos creciendo”



2023 busca ser el año de la consolidación. Después del parón sufrido por la pandemia y la excelente acogida de la edición del 2022, el objetivo de los organizadores no es otro que fijar el evento en el calendario y la mente de todos los asistentes y convertirse de esta manera en una de las citas culturales anuales más importantes de la zona. Bustares es un pueblo que consta de menos de un centenar de empadronados, lo que convierte el éxito año tras año de un evento como este en algo aún más destacable.



Pero la feria no sería posible sin una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento, los vecinos de la localidad y las diversas administraciones que hacen posible la realización de la feria a través de proyectos de financiación. “Nos gustaría agradecer la colaboración de todas las administraciones que hacen posible el evento: la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a diputación provincial, el Ministerio de Igualdad a través del Plan Corresponsables o la red de áreas protegidas de Castilla La Mancha a la que pertenece el Parque Sierra Norte, también colaborador directo del evento”, cita Inés Garrido, alcaldesa del municipio y parte activa de la organización de la feria. “Gracias a ellos tenemos el apoyo económico necesario para realizar una jornada completa de actividades que ayuda al desarrollo económico, social y cultural de una de las zonas con mayor índice de despoblación de la provincia y que pone a Bustares en el mapa”.



Ahora sólo queda mirar hacia arriba y desear que el sol también quiera venir.