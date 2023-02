José Manuel Tortosa acusa a la Junta de Page de “falsear una vez más” los datos para ocultar y maquillar las listas de espera sanitarias en CLM

Asimismo, afirma que ya “habíamos dicho en numerosas ocasiones que la gestión de la sanidad de Castilla-La Mancha es una de las peores de España”.

lunes 27 de febrero de 2023 , 13:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El senador por Cuenca, José Manuel Tortosa, acusa a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de “falsear una vez más los datos de las listas de espera y más ahora cuando un medio de comunicación ha destapado que hay una manipulación estadística en la sanidad de Castilla-La Mancha”. Un mail de los equipos sanitarios del Gobierno regional deja al descubierto un mensaje donde se comunica que los datos de pacientes con una demora superior a los 90 días en las primeras consultas serán trasladados finalmente al sistema de recuento de listas de espera de una forma diferente a la utilizadas hasta el momento.



El cambio consiste, sobre todo, en que el sistema de recuento informático, que se denomina Mambrino, ya no ofertará una cita para entregar al paciente con esa demora. Es decir, el citado sistema lo que hará ahora es abrir de forma automática una opción de registro en la lista de espera de consultas externas y eso supone que no se refleja ya esa demora de los tres meses. Durante su intervención, Tortosa ha afirmado que un medio de comunicación a nivel nacional señala que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a través de la Consejería de Sanidad, “da instrucciones para ocultar y manipular las listas de espera”.



Todos los castellano-manchegos “sabíamos ya que la sanidad de Castilla-La Mancha es una de las peores gestionadas de España y que tenemos las mayores listas de espera tanto para intervención quirúrgica como para Atención Primaria”. En reiteradas ocasiones se ha puesto de manifiesto todo eso desde hace tiempo “tanto en sede parlamentaria, en las Cortes de Castilla-La Mancha como el propio presidente del PP, Paco Núñez”. Tortosa apunta que también habían advertido que García-Page “es un pésimo gestor de la sanidad pública y lo que ahora se ha descubierto es que es un tramposo porque no se ofrecen las cifras reales”.



Castilla-La Mancha cuenta con una lista de espera de 87.357 pacientes, de los que 33.458 son de lista de espera quirúrgica, la de consultas externas alcanza los 47.306 mientras que la de pruebas diagnósticas asciende a 6.593. Los populares recuerdan que lo más grave de todo es que desde que Emiliano García-Page es presidente regional aumentó especialmente la lista de espera quirúrgica. En junio de 2015 había un total de 32.906 pacientes y ahora, lejos de haber bajado, ha subido hasta 33.458 en total. Mambrino es un sistema implantado en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que permite tener un control sistematizado e informatizado de la asistencia clínica a pacientes.