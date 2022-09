El PP denuncia que “mientras Castilla-La Mancha tiene la inflación más alta de España, Page sigue actuando como si no pasara nada y gastando en gasto improductivo”

jueves 15 de septiembre de 2022 , 18:40h

El diputado del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmado en el Pleno celebrado hoy, que el PP no pueden avalar el techo de gasto de 7.554 millones de euros que el Gobierno Regional plantea para 2023, “ porque son las cifras del Sr. Page, que es el peor gestor económico de toda España y porque sería tanto como avalar la política económica y presupuestaria que están llevando a cabo desde el Gobierno Regional y lo que es peor, sería avalar las nefastas políticas económicas de Pedro Sánchez que tienen su reflejo en Castilla-La Mancha”.



Así lo ha asegurado , el parlamentario popular, durante el debate en Pleno de las Cortes Regionales de la solicitud de aprobación del límite máximo de gasto no financiero para los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2023, donde ha asegurado que avalar el techo de gasto que el Gobierno Regional propone “supone avalar que se siga sin tomar ninguna medida para reconducir las cuentas públicas al sendero de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad, que son indispensables para alcanzar el crecimiento económico y la creación de empleo”.



Al hilo de esta cuestión, Rodríguez ha lamentado “que cuando Castilla-La Mancha está a la cabeza de la subida de los precios en el último año con la inflación más alta de toda España, más de 2 puntos por encima de la media nacional, el Gobierno de Page siga haciendo como si no pasara nada y actuando como la orquesta del Titanic, que, aunque nos estemos hundiendo siguen con la misma partitura y mirando al cielo como si con ustedes no fuera la cosa”.



“Y esto, ha subrayado, tiene consecuencias para nuestra economía, pues como señalan los datos del INE, la creación de empresas en Castilla-La Mancha retrocede un 16% en julio de este año con respecto al mismo mes del año anterior y además se han disuelto un 43% más de empresas que hace un año, como también sabemos por el Ministerio de Hacienda que en el primer semestre de 2022 el déficit provocado por Page a las cuentas públicas de la región asciende hasta los 486 millones de euros , además de que somos una de las Comunidades Autónomas que menos va a crecer”.



Miguel Ángel Rodríguez ha llamado la atención sobre el hecho de que el techo de gasto previsto por la Junta coincide prácticamente con el del año pasado, y que desde 2005 el Gobierno de Page ha tenido 2.000 millones de euros más para gastar, es decir, han incrementado el gasto público en un 33% desde que gobiernan”, denunciando a este respecto “ que lo que sí que sabe hacer bien el Gobierno de Page es gastar en gasto improductivo, mientras no ejecutan las inversiones que crean empleo y riqueza y no cumplen con sus compromisos”, añadiendo , “que por si fuera poco, este año el Gobierno de España vuelve a suspender las reglas fiscales y eso les vuelve a dar patente de corso para gastar”.



El diputado regional del PP también se ha referido a la presión fiscal que soportan los castellano-manchegos, volviendo a reclamar la urgencia de bajar los impuestos “porque no es de recibo que en los seis primeros del año se hayan recaudado 118 millones de euros más que en el mismo periodo del ejercicio anterior”.



Miguel Ángel Rodríguez ha finalizado su intervención asegurando “que con este techo de gasto, lo que vemos es que perpetúan su idea de no bajar impuestos para aliviar a las familias, a las pymes y a los autónomos”